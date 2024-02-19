https://sputnikarabic.ae/20240219/تحت-ستار-المرتزقة-الدفاع-الروسية-عسكريو-الناتو-يشاركون-في-الأعمال-القتالية-بأوكرانيا-1086201677.html
تحت ستار المرتزقة... الدفاع الروسية: عسكريو الناتو يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا
تحت ستار المرتزقة... الدفاع الروسية: عسكريو الناتو يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا
أعلن رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد سيرغي رودسكي، اليوم الاثنين، أن أفرادا عسكريين من دول الناتو(حلف شمال... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكي، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "يشارك أفراد عسكريون من حلف شمال الأطلسي، تحت ستار المرتزقة، في الأعمال القتالية (بأوكرانيا). إنهم يتحكمون بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ العملياتية التكتيكية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وهم جزء من وحدات هجومية".ووفقا له، يقوم ضباط الناتو "بشكل مباشر" بإعداد العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن العديد من المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
تحت ستار المرتزقة... الدفاع الروسية: عسكريو الناتو يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا
04:20 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 04:59 GMT 19.02.2024)
أعلن رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد سيرغي رودسكي، اليوم الاثنين، أن أفرادا عسكريين من دول الناتو(حلف شمال الأطلسي)، تحت ستار المرتزقة، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رودسكي، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "يشارك أفراد عسكريون من حلف شمال الأطلسي، تحت ستار المرتزقة، في الأعمال القتالية (بأوكرانيا). إنهم يتحكمون بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ العملياتية التكتيكية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وهم جزء من وحدات هجومية".
ووفقا له، يقوم ضباط الناتو "بشكل مباشر" بإعداد العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن العديد من المرتزقة الأجانب
يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.