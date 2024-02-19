https://sputnikarabic.ae/20240219/الجيش-الروسي-يحرر-مصنعا-لفحم-الكوك-في-أفدييفكا-بالكامل-1086202024.html

الجيش الروسي يحرر مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا بالكامل

الجيش الروسي يحرر مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا بالكامل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T05:12+0000

2024-02-19T05:12+0000

2024-02-19T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "المركز"، طورت هجومًا، وسيطرت بالكامل على مصنع لفحم الكوك في اتجاه أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".يشار إلى أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية واصلت انسحابها غير المنظم من أفدييفكا.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة، ما يلحق أضرارا بالمدفعية والطيران التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتواصل مجموعة "المركز" عملياتها النشطة.وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الجيش الروسي يجري التطهير النهائي لأفدييفكا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الوحدات المتمركزة في المصنع المحلي.أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس، وتحرير المدينة يُمكّن من نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينه بشكل كبير من هجمات العدو.وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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