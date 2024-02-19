صور من قلب أفدييفكا بعد التحرير
10:05 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 10:48 GMT 19.02.2024)
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض المشاهد والصور من داخل مدينة أفدييفكا التي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيطرة القوات الروسية عليها يوم السبت الماضي، بشكل كامل.
وتعتبر أفدييفكا مهمة جدا لكونها الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، حيث كانت القوات الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس.
ويساهم تحرير المدينة من نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك وتأمينه بشكل كبير من هجمات العدو.
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramصورة جوية لـ أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لـ أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصناديق تحتوي على أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها تم اكتشافها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا.
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صناديق تحتوي على أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها تم اكتشافها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا.
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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© AP Photo / Evgeniy Maloletka
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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© Sputnik . Taisija Voroncova/
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Avdiivka (cropped image)القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramصورة جوية لـ أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لـ أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوراكتشف جنود القوات المسلحة الروسية أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
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اكتشف جنود القوات المسلحة الروسية أسلحة غربية تم الاستيلاء عليها في موقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© AP Photo / Libkosأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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© AP Photo / Libkos
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإزالة الألغام من الطرق والمباني في أفدييفكا من قبل أفراد عسكريين من الوحدات الهندسية التابعة لمجموعة القوات "المركز"، جمهورية دونيتسك الشعبية
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إزالة الألغام من الطرق والمباني في أفدييفكا من قبل أفراد عسكريين من الوحدات الهندسية التابعة لمجموعة القوات "المركز"، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات العسكرية المتضررة في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
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المعدات العسكرية المتضررة في أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Photo / Russian Defence Ministry/Telegramنشرت وزارة الدفاع لقطات جديدة للتحليق غير المنظم لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا تحت نيران القوات المسلحة الروسية.
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نشرت وزارة الدفاع لقطات جديدة للتحليق غير المنظم لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا تحت نيران القوات المسلحة الروسية.
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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© Sputnik . Sergey Averin/
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية