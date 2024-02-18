https://sputnikarabic.ae/20240218/الرئيس-البرازيلي-يشبه-ما-يحدث-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086193443.html

الرئيس البرازيلي يشبه ما يحدث في غزة بـ"فظائع هتلر"

الرئيس البرازيلي يشبه ما يحدث في غزة بـ"فظائع هتلر"

أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بفظائع أدولف هتلر ضد اليهود. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T14:43+0000

2024-02-18T14:43+0000

2024-02-18T15:31+0000

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وقال دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ".وتابع: "في الواقع، لقد حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود. ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية"، حسب ما نقلت "سي إن إن" البرازيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم