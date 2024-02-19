https://sputnikarabic.ae/20240219/مدير-الصحة-العالمية-تفشي-وباء-إكس-أصبح-مسألة-وقت-1086203624.html

مدير "الصحة العالمية": تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت

مدير "الصحة العالمية": تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه "تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت". 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T07:43+0000

2024-02-19T07:43+0000

2024-02-19T07:43+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن "السؤال بشان المرض "إكس" ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة".يشار إلى أن المرض "إكس" لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد".وأوضح مدير المنظمة الأممية أنه كان قد أصدر تحذيرا مماثلًا، في عام 2018، من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس كورونا القاتل.وشدد غيبريسوس على أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، مجددا طلبه بتوقيع معاهدة عالمية للاستعداد والتأهب للجائحة القادمة، بحلول شهر مايو/ أيار، واصفا تلك المعاهدة بأنها "مهمة حاسمة للإنسانية".يذكر أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول، حذر غيبريسوس، من تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بالتعامل مع انتشار الأوبئة في المستقبل.جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية عبر موقع "إكس"، قال فيها إن "ظهور الوباء المقبل ليس مجرد احتمال وإنما هو مسألة وقت".وقال غيبريسوس إن "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول التعامل مع الأوبئة، وإجراء تعديلات على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمنظمة"، وأضاف: "كما يتم التفاوض أيضا حول سبل تقوية الإطار القانوني الخاص بالاستجابة العالمية للأوبئة".ووجّه مدير منظمة الصحة العالمية رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المفاوضات الخاصة بهذا الشأن حتى يمكن التوصل إلى صيغة متفق عليها خلال الاجتماعات المقبلة لجميعة الصحة العالمية، التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر انعقاده، في شهر مايو المقبل.

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