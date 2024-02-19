عربي
https://sputnikarabic.ae/20240219/مدير-الصحة-العالمية-تفشي-وباء-إكس-أصبح-مسألة-وقت-1086203624.html
مدير "الصحة العالمية": تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت
مدير "الصحة العالمية": تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت
حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه "تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت". 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T07:43+0000
2024-02-19T07:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
الصحة
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_1bd4aafd86d2834eabfc1611ae118631.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن "السؤال بشان المرض "إكس" ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة".يشار إلى أن المرض "إكس" لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد".وأوضح مدير المنظمة الأممية أنه كان قد أصدر تحذيرا مماثلًا، في عام 2018، من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس كورونا القاتل.وشدد غيبريسوس على أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، مجددا طلبه بتوقيع معاهدة عالمية للاستعداد والتأهب للجائحة القادمة، بحلول شهر مايو/ أيار، واصفا تلك المعاهدة بأنها "مهمة حاسمة للإنسانية".يذكر أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول، حذر غيبريسوس، من تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بالتعامل مع انتشار الأوبئة في المستقبل.جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية عبر موقع "إكس"، قال فيها إن "ظهور الوباء المقبل ليس مجرد احتمال وإنما هو مسألة وقت".وقال غيبريسوس إن "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول التعامل مع الأوبئة، وإجراء تعديلات على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمنظمة"، وأضاف: "كما يتم التفاوض أيضا حول سبل تقوية الإطار القانوني الخاص بالاستجابة العالمية للأوبئة".ووجّه مدير منظمة الصحة العالمية رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المفاوضات الخاصة بهذا الشأن حتى يمكن التوصل إلى صيغة متفق عليها خلال الاجتماعات المقبلة لجميعة الصحة العالمية، التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر انعقاده، في شهر مايو المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240212/الصحة-العالمية-تصنف-روسيا-دولة-رائدة-في-مكافحة-تجارة-التبغ-غير-القانونية-1085998677.html
https://sputnikarabic.ae/20240101/ابتكار-لقاح-مضاد-لجميع-متغيرات-فيروس-كورونا-1084623377.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_13:0:901:666_1920x0_80_0_0_409a355d638a6ca2fbfd82262d5d73c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصحة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الصحة, الأخبار

مدير "الصحة العالمية": تفشي وباء "إكس" أصبح مسألة وقت

07:43 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه "تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن "السؤال بشان المرض "إكس" ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة".
يشار إلى أن المرض "إكس" لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد".
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
الصحة العالمية تصنف روسيا دولة رائدة في مكافحة تجارة التبغ غير القانونية
12 فبراير, 12:11 GMT
وأوضح مدير المنظمة الأممية أنه كان قد أصدر تحذيرا مماثلًا، في عام 2018، من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس كورونا القاتل.
وشدد غيبريسوس على أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، مجددا طلبه بتوقيع معاهدة عالمية للاستعداد والتأهب للجائحة القادمة، بحلول شهر مايو/ أيار، واصفا تلك المعاهدة بأنها "مهمة حاسمة للإنسانية".
يذكر أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول، حذر غيبريسوس، من تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بالتعامل مع انتشار الأوبئة في المستقبل.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
ابتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا
1 يناير, 11:59 GMT
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية عبر موقع "إكس"، قال فيها إن "ظهور الوباء المقبل ليس مجرد احتمال وإنما هو مسألة وقت".
وقال غيبريسوس إن "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول التعامل مع الأوبئة، وإجراء تعديلات على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمنظمة"، وأضاف: "كما يتم التفاوض أيضا حول سبل تقوية الإطار القانوني الخاص بالاستجابة العالمية للأوبئة".
ووجّه مدير منظمة الصحة العالمية رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المفاوضات الخاصة بهذا الشأن حتى يمكن التوصل إلى صيغة متفق عليها خلال الاجتماعات المقبلة لجميعة الصحة العالمية، التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر انعقاده، في شهر مايو المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинские беженцы в лагере на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الأونروا تقول إن 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون مياه ملوثة06:19 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала