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مراسل "سبوتنيك": استئناف الرشقات الصاروخية على قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": استئناف الرشقات الصاروخية على قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
تجددت الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T16:45+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".وكانت في 13 شباط الحالي، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقه صاروخية، حيث سقطت بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240215/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1086112087.html
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": استئناف الرشقات الصاروخية على قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

16:45 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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تجددت الاستهدافات الصاروخية للقواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا بعد توقفها لعدة أيام، حيث دكت رشقة صاروخية قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف محافظة دير الزور الشمالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بعودة استهداف القواعد الأمريكية اللاشرعية بعد توقف استمر عدة أيام، "حيث استهدفت بـ 4 صواريخ على الأقل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي".

وأشار المراسل إلى أن "دوي انفجارات سمعت في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين 19 شباط /فبراير، دون الحصول على معلومات مؤكدة سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة".

وكانت في 13 شباط الحالي، استهدفت المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقه صاروخية، حيث سقطت بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 120 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين من قبل الجيش الاسرائيلي منها 32 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
15 فبراير, 20:11 GMT
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
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