https://sputnikarabic.ae/20240215/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1086112087.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية استهدفت قبل قليل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T20:11+0000
2024-02-15T20:11+0000
2024-02-15T20:11+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال ترزح تحت نيران الهجمات.وشهد الأسبوع الحالي هجمات متنوعة بالطائرات المسيرة والصواريخ دكت القاعدة الأمريكية وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية في الحقل.وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء يوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بريطانية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية-1086110259.html
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القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية استهدفت قبل قليل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف المحافظة الشمالي.
وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.
وأشار المراسل أن المعطيات الأولية تؤكد تحقيق رشقة الصواريخ إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية.
وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال ترزح تحت نيران الهجمات.
وشهد الأسبوع الحالي هجمات متنوعة بالطائرات المسيرة والصواريخ دكت القاعدة الأمريكية وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية
، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية في الحقل.
وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء يوم الثلاثاء.