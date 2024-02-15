عربي
https://sputnikarabic.ae/20240215/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1086112087.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية استهدفت قبل قليل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T20:11+0000
2024-02-15T20:11+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg
وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال ترزح تحت نيران الهجمات.وشهد الأسبوع الحالي هجمات متنوعة بالطائرات المسيرة والصواريخ دكت القاعدة الأمريكية وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية في الحقل.وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء يوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بريطانية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية-1086110259.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:89:780:674_1920x0_80_0_0_72d7ee76125d60dc097fb51078eb554c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا

20:11 GMT 15.02.2024
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية استهدفت قبل قليل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف المحافظة الشمالي.
وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.
وأشار المراسل أن المعطيات الأولية تؤكد تحقيق رشقة الصواريخ إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية.
وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال ترزح تحت نيران الهجمات.
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية
18:33 GMT
وشهد الأسبوع الحالي هجمات متنوعة بالطائرات المسيرة والصواريخ دكت القاعدة الأمريكية وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الثلاثاء، باستهداف حقل "العمر" النفطي برشقات صاروخية، للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين، أصابت القاعدة العسكرية الأمريكية في الحقل.
وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء يوم الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يداهم مستشفى ناصر بحثا عن رهائن.. فيديو وصور14:09 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала