https://sputnikarabic.ae/20240219/مستشار-اقتصادي-يوضح-أهداف-مصرف-الاستثمار-الأفريقي-في-ليبيا-1086232893.html
مستشار اقتصادي يوضح أهداف "مصرف الاستثمار الأفريقي" في ليبيا
مستشار اقتصادي يوضح أهداف "مصرف الاستثمار الأفريقي" في ليبيا
سبوتنيك عربي
رغم الانقسام الذي تعيشه، أعلنت ليبيا عن دعمها لخطوات تعزيز الوحدة النقدية الأفريقية، مؤكدة أهمية تفعيل بنك الاستثمار الأفريقي من مقره بالعاصمة طرابلس. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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وفي عام 2008، اتفقت قمة الاتحاد الأفريقي على إنشاء "بنك الاستثمار الأفريقي"، وأن تكون طرابلس مقره الرئيسي.وفي الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم السبت الماضي، أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقررا بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقرا لمصرف الاستثمار الأفريقي، ونيجيريا مقرا للمصرف المركزي الأفريقي، والكاميرون مقرا لصندوق النقد الأفريقي.وحول أهمية الخطوة، قال المستشار الاقتصادي الليبي، خالد الغويل، إن "العالم متكالب على القارة السمراء، وأن إنشاء مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا، سبقه تأسيس مصرف الساحل والصحراء الذي يضم 28دولة، بما يعزز جهود التنمية في أفريقيا".ولفت إلى أن "الفترة التي تلت 2011، استولت بعض الدول على الاستثمارات الليبية، فيما تنظر العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية".ويرى أن "الخطوة تحمل أهمية كبرى لإعادة ترتيب الأوراق في المجال المصرفي الاستثماري للشراكة، والنهوض بالاستثمارات على كل المستويات".ولفت إلى أن "المصرف يصبح إطارا لجلب المستثمرين الدوليين بالحصرية التامة، مع التوافق مع الحكومات الأفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية المسيطرة على مقدّرات الشعوب الأفريقية، كما ضمن المصرف تحقيق أهداف التنمية في القارة".وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في كلمة ألقاها خلال قمة رئاسية تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا لها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، حول إنشاء مؤسسات ومالية أفريقية، أن "أي خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية، وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفير أدوات تمويل أفريقية ذاتية".واشترط المنفي بأن "لا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاث الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الأفريقي، والمؤسسات المالية الأفريقية الثلاث هي: صندوق النقد، وبنك الاستثمار، والبنك المركزي الأفريقي، وتابع مؤكدا أن ليبيا "اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية".
https://sputnikarabic.ae/20240108/تحذير-من-مصرف-ليبيا-المركزي-بشأن-الإنفاق-العام-1084800252.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
مستشار اقتصادي يوضح أهداف "مصرف الاستثمار الأفريقي" في ليبيا
حصري
رغم الانقسام الذي تعيشه، أعلنت ليبيا عن دعمها لخطوات تعزيز الوحدة النقدية الأفريقية، مؤكدة أهمية تفعيل بنك الاستثمار الأفريقي من مقره بالعاصمة طرابلس.
وفي عام 2008، اتفقت قمة الاتحاد الأفريقي
على إنشاء "بنك الاستثمار الأفريقي"، وأن تكون طرابلس مقره الرئيسي.
وفي الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم السبت الماضي، أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقررا بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقرا لمصرف الاستثمار الأفريقي، ونيجيريا مقرا للمصرف المركزي الأفريقي، والكاميرون مقرا لصندوق النقد الأفريقي.
وحول أهمية الخطوة، قال المستشار الاقتصادي الليبي، خالد الغويل، إن "العالم متكالب على القارة السمراء، وأن إنشاء مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا، سبقه تأسيس مصرف الساحل والصحراء الذي يضم 28دولة، بما يعزز جهود التنمية في أفريقيا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي في ليبيا يمثل أهمية من حيث التواجد في أفريقيا، خاصة أن ليبيا سبقت باستثماراتها في معظم الدول الأفريقية، الدول التي تتوجه إلى افريقيا في الوقت الراهن".
ولفت إلى أن "الفترة التي تلت 2011، استولت بعض الدول على الاستثمارات الليبية، فيما تنظر العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية".
ويرى أن "الخطوة تحمل أهمية كبرى لإعادة ترتيب الأوراق في المجال المصرفي الاستثماري للشراكة، والنهوض بالاستثمارات على كل المستويات".
وأشار إلى أن "تحرر بعض الدول الأفريقية من القبضة الفرنسية، والتي تعد بمثابة ضربة في العمق، تتطلب وضع لبنة حقيقية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية، ليكون هذا البنك إطار ومرجع للتكتلات".
ولفت إلى أن "المصرف يصبح إطارا لجلب المستثمرين الدوليين بالحصرية التامة، مع التوافق مع الحكومات الأفريقية للتخلص من الهيمنة الغربية المسيطرة على مقدّرات الشعوب الأفريقية، كما ضمن المصرف تحقيق أهداف التنمية في القارة".
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي
، محمد المنفي، في كلمة ألقاها خلال قمة رئاسية تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا لها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، حول إنشاء مؤسسات ومالية أفريقية، أن "أي خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية، وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفير أدوات تمويل أفريقية ذاتية".
واشترط المنفي بأن "لا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاث الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الأفريقي، والمؤسسات المالية الأفريقية الثلاث هي: صندوق النقد، وبنك الاستثمار، والبنك المركزي الأفريقي، وتابع مؤكدا أن ليبيا "اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية".