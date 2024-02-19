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هنغاريا: الوضع الاقتصادي والأمني لأوروبا أصبح أسوأ بكثير في عهد فون دير لاين
هنغاريا: الوضع الاقتصادي والأمني لأوروبا أصبح أسوأ بكثير في عهد فون دير لاين
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجرية (هنغاريا)، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T17:54+0000
2024-02-19T17:54+0000
أورسولا فون دير لاين
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وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين المجريين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي تم بثه على قناة "إم-1" التلفزيونية: "إذا كنا نعتقد أنه في السياسة يتم الحكم على الشخص من خلال النتائج، فأعتقد أن شهادة السيدة فون دير لاين، قد تنتهي بدرجات منخفضة في نهاية فترة ولايتها. ففي أوروبا، من الناحية الاقتصادية والأمنية، الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه عندما تسلمت مهام منصبها".وأشار سيارتو إلى أن فترة حكم فون ديرلاين كانت الأسوأ من حيث نتائجها مقارنة بما كانت عليه أوضاع الاتحاد الأوروبي سابقا.ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، اقتراح الاتحاد الأوروبي بتخصيص خمسة مليارات يورو سنويًا لصندوق خاص لشراء الأسلحة وتقديمها إلى أوكرانيا، بأنه استمرار للذهان العسكري القديم الذي لا يجلب سوى الدمار.وكتب الوزير المجري على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لهذا العام: "سيكون هذا نقاشا صعبا (خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم)، لأنه في بروكسل، ولسوء الحظ، نفضوا الغبار مرة أخرى عن اقتراح الحزب المؤيد للحرب، والذي بموجبه يجب أن نلتزم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لسنوات عديدة، لمدة عام - حتى الآن بخمسة مليارات يورو".وتابع سيارتو: "على الرغم من أن العام جديد، إلا أن ذهان الحرب قديم... وفي هذه الأثناء، أثبتت الأيام والأسابيع الماضية مرارا وتكرارا أن هذه الحرب ليس لها حل على أرض المعركة، فقط عدد القتلى ومستوى الدمار يتزايد".المجر: لن نشارك في أي قرار أو عمل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة
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أورسولا فون دير لاين, المجر, العالم
أورسولا فون دير لاين, المجر, العالم

هنغاريا: الوضع الاقتصادي والأمني لأوروبا أصبح أسوأ بكثير في عهد فون دير لاين

17:54 GMT 19.02.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
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علق وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجرية (هنغاريا)، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تنوي الترشح لفترة أخرى، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني في أوروبا تدهور بشكل كبير في عهدها.
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين المجريين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي تم بثه على قناة "إم-1" التلفزيونية: "إذا كنا نعتقد أنه في السياسة يتم الحكم على الشخص من خلال النتائج، فأعتقد أن شهادة السيدة فون دير لاين، قد تنتهي بدرجات منخفضة في نهاية فترة ولايتها. ففي أوروبا، من الناحية الاقتصادية والأمنية، الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه عندما تسلمت مهام منصبها".
وأشار سيارتو إلى أن فترة حكم فون ديرلاين كانت الأسوأ من حيث نتائجها مقارنة بما كانت عليه أوضاع الاتحاد الأوروبي سابقا.
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثًا في وزارة الخارجية في وارسو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، اقتراح الاتحاد الأوروبي بتخصيص خمسة مليارات يورو سنويًا لصندوق خاص لشراء الأسلحة وتقديمها إلى أوكرانيا، بأنه استمرار للذهان العسكري القديم الذي لا يجلب سوى الدمار.
وكتب الوزير المجري على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لهذا العام: "سيكون هذا نقاشا صعبا (خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم)، لأنه في بروكسل، ولسوء الحظ، نفضوا الغبار مرة أخرى عن اقتراح الحزب المؤيد للحرب، والذي بموجبه يجب أن نلتزم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لسنوات عديدة، لمدة عام - حتى الآن بخمسة مليارات يورو".
وتابع سيارتو: "على الرغم من أن العام جديد، إلا أن ذهان الحرب قديم... وفي هذه الأثناء، أثبتت الأيام والأسابيع الماضية مرارا وتكرارا أن هذه الحرب ليس لها حل على أرض المعركة، فقط عدد القتلى ومستوى الدمار يتزايد".
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