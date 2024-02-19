https://sputnikarabic.ae/20240219/97-شركة-في-معرض-صنع-في-روسيا-خلال-فعاليات-غولفود-2024-في-دبي-1086212441.html
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
سبوتنيك عربي
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
2024-02-19T10:39+0000
2024-02-19T10:39+0000
2024-02-19T11:03+0000
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ويشارك في المعرض، هذا العام، عدد قياسي من المصدرين من روسيا - 97 شركة من 32 منطقة في البلاد، وقد قدموا أكثر من 3 أطنان من منتجاتهم الخاصة على مساحة تزيد عن ألف متر مربع.وأعد المركز برنامج عمل غني للمشاركين ويخطط لأكثر من 650 اجتماعًا بين الشركات، ونتيجة لذلك، كما هو الحال دائمًا، سيتم إبرام عقود بملايين الدولارات.وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: ويعد "غلفود" المعرض التجاري الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد عددًا غير مسبوق من الزوار والعارضين والمعاملات التجارية، ويشارك فيه على مدار أربعة أيام أكثر من 5.2 ألف شركة من 125 دولة وأكثر من 130 ألف زائر من 195 دولة.ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، وشهد معرض العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.ويوفر "غولفود 2024" فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي
10:39 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 19.02.2024)
افتتح، اليوم الاثنين، في دبي، معرض الأغذية الدولي "غلفود 2024"، ويقدم مركز التصدير الروسي، تقليديا المعرض الوطني "صنع في روسيا" خلال فعاليات المعرض.
ويشارك في المعرض، هذا العام، عدد قياسي من المصدرين من روسيا - 97 شركة من 32 منطقة في البلاد، وقد قدموا أكثر من 3 أطنان من منتجاتهم الخاصة على مساحة تزيد عن ألف متر مربع.
وأعد المركز برنامج عمل غني للمشاركين ويخطط لأكثر من 650 اجتماعًا بين الشركات، ونتيجة لذلك، كما هو الحال دائمًا، سيتم إبرام عقود بملايين الدولارات.
وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي:
اليوم نقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية، من اللحوم والأسماك إلى منتجات الألبان والحلويات. إن عبارة "صنع في روسيا" ليست مجرد علامة تجارية، ولكنها أيضًا فخر لبلدنا. نحن نسعى جاهدين لنقدم للعالم المنتجات الروسية الفريدة، من المنتجات الصديقة للبيئة إلى المنتجات من أعلى مستويات الجودة، وهذا سبب تميز كل منتج معروض في معرضنا واستحقاقه مكانه على رفوف المتاجر في جميع أنحاء العالم.
ويعد "غلفود" المعرض التجاري الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد عددًا غير مسبوق من الزوار والعارضين والمعاملات التجارية، ويشارك فيه على مدار أربعة أيام أكثر من 5.2 ألف شركة من 125 دولة وأكثر من 130 ألف زائر من 195 دولة.
13 سبتمبر 2022, 16:10 GMT
ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.
وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، وشهد معرض العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.
ويوفر "غولفود 2024" فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع الغذائي.