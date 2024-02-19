https://sputnikarabic.ae/20240219/97-شركة-في-معرض-صنع-في-روسيا-خلال-فعاليات-غولفود-2024-في-دبي-1086212441.html

97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي

97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي

سبوتنيك عربي

97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي

2024-02-19T10:39+0000

2024-02-19T10:39+0000

2024-02-19T11:03+0000

اقتصاد

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دبي

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ويشارك في المعرض، هذا العام، عدد قياسي من المصدرين من روسيا - 97 شركة من 32 منطقة في البلاد، وقد قدموا أكثر من 3 أطنان من منتجاتهم الخاصة على مساحة تزيد عن ألف متر مربع.وأعد المركز برنامج عمل غني للمشاركين ويخطط لأكثر من 650 اجتماعًا بين الشركات، ونتيجة لذلك، كما هو الحال دائمًا، سيتم إبرام عقود بملايين الدولارات.وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: ويعد "غلفود" المعرض التجاري الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشهد عددًا غير مسبوق من الزوار والعارضين والمعاملات التجارية، ويشارك فيه على مدار أربعة أيام أكثر من 5.2 ألف شركة من 125 دولة وأكثر من 130 ألف زائر من 195 دولة.ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، وشهد معرض العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.ويوفر "غولفود 2024" فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع الغذائي.

https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html

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97 شركة في معرض "صنع في روسيا" خلال فعاليات "غولفود 2024" في دبي