https://sputnikarabic.ae/20240220/إطلاق-مسبار-ياباني-لرصد-الحطام-الفضائي-وفحصه-1086235232.html

إطلاق مسبار ياباني لرصد الحطام الفضائي وفحصه

إطلاق مسبار ياباني لرصد الحطام الفضائي وفحصه

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة يابانية، أمس الاثنين، أنها نجحت في إطلاق ما وصفته بأنه أول مركبة فضائية تتولى رصد قطع "النفايات الفضائية" التي يتزايد عددها في المدار. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T05:29+0000

2024-02-20T05:29+0000

2024-02-20T05:29+0000

العالم

الفضاء

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/07/1047430902_0:229:2730:1765_1920x0_80_0_0_792f460bff7e644f3a691e9a6aa2ac72.jpg

وأوضحت شركة "استروسكايل" اليابانية الخاصة أن مهمة المسبار الذي سمي "أدراس- جاي" تتمثل في العثور على قطع حطام الصاروخ الياباني "H-IIA" التي تطفو في الفضاء منذ 15 عاما، والعمل على فحصها.وأُطلق المسبار في الساعة 14.52 بتوقيت غرينيتش، أول أمس الأحد، من نيوزيلندا.ونقل بيان عن رئيس المشروع، إيجيرو أتاراشي، أن المسبار "جاهز لبدء عملياته" بعدما أجرى اتصالات بمركز التحكم الأرضي.ولا يُعرف الموقع المداري الدقيق للطبقة العليا من صاروخ "H-IIA" الذي أطلقته وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" سنة 2009، وهو بحجم حافلة، ولكن سيتم تحديد موقعه باستخدام بيانات المراقبة من الأرض.وسيقترب "أدراس- جاي" من هذا الموقع ويتمركز على "مسافة آمنة"، ثم يجمع صورا لتقييم حركات الطبقة العليا من الصاروخ وحالتها.واختيرت هذه المركبة الفضائية للمرحلة الأولى من برنامج "جاكسا" الذي يهدف إلى إزالة الحطام الكبير العائد لمركبات يابانية من الفضاء بالتعاون مع القطاع الخاص.وتتراكم النفايات الفضائية منذ بداية عصر الفضاء كالأقمار الصناعية المستهلكة وقطع الصواريخ وحطام الاصطدامات، لكن المشكلة اتسعت وتسارعت في العقود الأخيرة.وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن في المدار نحو مليون قطعة يفوق قياسها سنتيمترا واحدا، هي عبارة عن حطام أقمار اصطناعية أو صواريخ، يكفي حجمها جميعها "لتعطيل مركبة فضائية".يُشار أيضا إلى أن اليابان أطلقت بنجاح، أول أمس السبت، صاروخها الثقيل الجديد "إتش 3" بعد إخفاقين أولين العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240202/مشاهد-غريبة-لـبوادر-حياة-في-تربة-جاء-بها-مسبار-ياباني-من-الفضاء-فيديو-1085673427.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الفضاء