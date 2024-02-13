https://sputnikarabic.ae/20240213/قيادي-سوداني-الخطاب-التصعيدي-لحميدتي-يهدف-إلى-تحريك-الأوضاع-بعد-رفض-البرهان-للتفاوض-1086043751.html

قيادي سوداني: الخطاب التصعيدي لحميدتي يهدف إلى تحريك الأوضاع بعد رفض البرهان للتفاوض

قيادي سوداني: الخطاب التصعيدي لحميدتي يهدف إلى تحريك الأوضاع بعد رفض البرهان للتفاوض

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن "الخطاب التصعيدي لحميدتي (قائد قوات الردع السريع محمد حمدان دقلو) هو أداة لتحريك... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T18:28+0000

2024-02-13T18:28+0000

2024-02-13T18:28+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg

وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إنه "بعد استيلاء قوات الدعم السريع على غالبية مدن دارفور وتمددها حتى واد مدني، علاوة على سيطرتها على أغلب مساحة ولاية الخرطوم، جعل الجيش السوداني بكل تأكيد يشعر بهزة عنيفة تشمل كل أركانه، وتجعله في موقف الأضعف على طاولة المفاوضات، لذلك صرف الجيش النظر عن المفاوضات حتى يستعيد جزءا من المدن التي أصبحت تحت سيطرة الدعم السريع، ليجلس على طاولة المفاوضات وهو أقوى".وأضاف مصطفى أن "ما حدث من قبل الجيش بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة واد مدني وأغلب مدن وقرى الجزيرة، يذكرني بالذي حدث إبان مفاوضات نيفاشا، حين استولت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على مدينة توريت، وصرح الرئيس حينها، عمر البشير، بعدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم استعادة توريت، وقد كان له ما وعد به".وتابع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه "بعد عمليات واد مدني وسيطرة الدعم السريع عليها وعلى أغلب مدن وقرى الجزيرة، حدث هدوء نسبي في كل الجبهات ماعدا أم درمان وبعض المناوشات بالقرب من مدينة سنار، وكذلك بعض الاشتباكات المحدودة في أطراف مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، مما أوحى بأن هنالك شعور رضى لقادة الدعم السريع عن موقفهم الميداني واستعدادهم للتفاوض وعدم رغبتهم في التوسع أو في المزيد من العمليات".وأضاف مشيرا إلى أن "الرضا الذي غمر قادة الدعم السريع، ربما نتج عما تم الاتفاق عليه بين الدعم والحركة المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، في أديس أبابا، إضافة إلى مناشدات بعض دول الإقليم والمنظمات الدولية والإقليمية بعدم التوسع في العمليات نسبة للوضع الإنساني في السودان، وكذلك نسبة للتجاوزات الكبيرة التي حدثت في مدني ونيالا وحتى الخرطوم من نهب وانتهاكات أخرى".وأكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن "غالبية المهتمين والمراقبين للشأن السوداني يعولون على منبر جدة، بالإضافة لبعض الدول المؤثرة على الطرفين كمصر وجنوب السودان وكينيا، يفضلون إجراء لقاء مباشر بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، لإعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد، ليدخل الطرفين بعده مباشرة في مفاوضات جادة تحقق الحل النهائي للأزمة".وأعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم الأحد الماضي، أن قواته حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان، وتنتظر مزيدا من الانتصارات، في الأيام المقبلة، بحسب قوله.وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الحرب في السودان ستنتهي لصالحنا قريبا جدا"، مشيرا إلى أن قواته "وافقت على السلام من أجل السودان، لكن الطرف الآخر اختار الحرب".وأضاف أن "الدعم السريع خرج من الخرطوم لأنهم صادقون في التوصل للسلام"، متابعا: "اخترنا السلام ولسنا ضعفاء، وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها لأنها فرضت علينا".وخاطب قائد قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالقول إن "طائراتكم ومسيراتكم، التي أيتيتم بها أسقطناها وستنتهي"، مشيرًا إلى أن رسالته لقواته بـ"ضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء"، بحسب تعبيره.وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-السوداني-يعلن-إحباط-هجوم-للدعم-السريع-على-الفاشر-وتكبيده-خسائر-كبيرة-1085933382.html

https://sputnikarabic.ae/20240105/قبل-لقاء-مرتقب-بينهما-البرهان-يتهم-حميدتي-بالدجل-والشعوذة-وادعاء-التدين-1084738885.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي