https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-صاروخا-على-منطقة-كويبيشيفسكي-في-بدونيتسك-1086233658.html
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بـ20 صاروخا براجمات الصواريخ. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T00:58+0000
2024-02-20T00:58+0000
2024-02-20T00:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف صاروخي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 02.10 على التجمع السكني كارلوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) ، وتم إطلاق 20 صاروخا من منظومة راجمات الصواريخ ". دون تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086233515.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف صاروخي, روسيا
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف صاروخي, روسيا
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، عن قصف القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بـ20 صاروخا براجمات الصواريخ.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في الساعة 02.10 على التجمع السكني كارلوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) ، وتم إطلاق 20 صاروخا من منظومة راجمات الصواريخ ". دون تحديد نوع الصواريخ التي أطلقت".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.