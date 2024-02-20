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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1086234293.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 54 مقذوفا من عيارات مختلفة. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T02:47+0000
2024-02-20T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 16 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. سبعة على محور دونيتسك، و8 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور تيلمانوفسكي".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 54 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-صاروخا-على-منطقة-كويبيشيفسكي-في-بدونيتسك-1086233658.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي

02:47 GMT 20.02.2024
© AP Photo / Libkosأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Libkos
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 54 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 16 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. سبعة على محور دونيتسك، و8 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور تيلمانوفسكي".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 54 مقذوفا مختلفة العيارات.
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك
00:58 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 12 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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