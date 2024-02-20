https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086234692.html
القوات الروسية تحيد 150 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحيد 150 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
سبوتنيك عربي
موسكو، 20 فبراير - سبوتنيك. صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أحبطت خلال... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T04:19+0000
2024-02-20T04:19+0000
2024-02-20T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال غوردييف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "تواصل وحدات مجموعة قوات فوستوك تنفيذ مهامها القتالية على محور جنوب دونيتسك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية حسنت وضعها التكتيكي، وأحبطت محاولات العدو لتنفيذ عمليات تناوب في المواقع الأمامية في مناطق بريتشيستوفكا وأوروزايني وستارومايورسكي وروفنوبول ومارفوبول ولوجوفسكي".بالإضافة لذلك ووفقا لـ غوردييف، تم تدمير أيضا ثلاث نقاط انتشار مؤقتة وتسع نقاط مراقبة للطائرات بدون طيار ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز" بوكوفيل ".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظاموأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحيد 150 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
موسكو، 20 فبراير - سبوتنيك. صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم الماضي محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على المحاور الأمامية في ست مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
وقال غوردييف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "تواصل وحدات مجموعة قوات فوستوك تنفيذ مهامها القتالية على محور جنوب دونيتسك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية حسنت وضعها التكتيكي، وأحبطت محاولات العدو لتنفيذ عمليات تناوب في المواقع الأمامية في مناطق بريتشيستوفكا وأوروزايني وستارومايورسكي وروفنوبول ومارفوبول ولوجوفسكي".
وأشار إلى أنه بضربات جوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تم إصابت المعاقل والمناطق التي تتركز فيها القوة البشرية لـ لواء المشاة الألي رقم 58 واللواء الميكانيكي رقم 72 ولوائي الدفاع الإقليمي رقم 102 و128 في مناطق أوغليدار وأوروزايني وستارومايورسكي وروفنوبول وبريوتني.
بالإضافة لذلك ووفقا لـ غوردييف، تم تدمير أيضا ثلاث نقاط انتشار مؤقتة وتسع نقاط مراقبة للطائرات بدون طيار ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز" بوكوفيل ".
وتابع أن "خسائر العدو بلغت حوالي 150 عسكريًا ومدفع ذاتي الدفع من طراز" أكاتسيا"، وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي- 20".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.