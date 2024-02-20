https://sputnikarabic.ae/20240220/القيادة-المركزية-الأمريكية-إصابة-سفينة-أمريكية-بأضرار-بسيطة-بعد-استهدافها-بصاروخين-حوثيين-1086264706.html
القيادة المركزية الأمريكية: إصابة سفينة أمريكية بأضرار بسيطة بعد استهدافها بصاروخين حوثيين
القيادة المركزية الأمريكية: إصابة سفينة أمريكية بأضرار بسيطة بعد استهدافها بصاروخين حوثيين
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة أمريكية لأضرار طفيفة جرّاء هجمات في خليج عدن، بالإضافة إلى قيام القوات الأمريكية في المنطقة... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T19:08+0000
2024-02-20T19:08+0000
2024-02-20T19:08+0000
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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "في 19 فبراير/شباط، بين الساعة 12:30 والساعة 1:50 بعد الظهر، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثييون في اليمن باتجاه سفينة "إم في سي تشامبيون" في خليج عدن، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليونانين وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات".وأضاف البيان أنه "بين الساعة 8 مساءً في يوم 19 شباط/فبراير والساعة 12:30 من صباح يوم 20 شباط/فبراير، أسقطت الطائرات والسفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف 10 طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن". أكد نصر الدين عامر، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في "أنصار الله"، أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كدولتين معاديتين، جاء بناء على القانون الذي أقره مجلس النواب في صنعاء قبل أيام بشأن قائمة الكيانات والدول المعادية لليمن. وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بناء على قرار البرلمان قام الرئيس مهدي المشاط بضم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى المستوى الأول في قائمة الدول المعادية للجمهورية اليمنية".وقال عامر: إن "القرار الذي تم اتخاذه من قبل الرئاسة في صنعاء جاء رد على القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية، علاوة على العدوان الذي تقوم به ضد الشعب اليمني منذ أسابيع".
https://sputnikarabic.ae/20240220/أنصار-الله-تعلن-إسقاطها-أخطر-عيوب-درون-إم-كيو---9-الأمريكية-1086257714.html
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أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية: إصابة سفينة أمريكية بأضرار بسيطة بعد استهدافها بصاروخين حوثيين
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة أمريكية لأضرار طفيفة جرّاء هجمات في خليج عدن، بالإضافة إلى قيام القوات الأمريكية في المنطقة باعتراض عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتدمير قاذفة صواريخ أرض-جو تابعة لـ"أنصار الله" مساء أمس.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "في 19 فبراير/شباط، بين الساعة 12:30 والساعة 1:50 بعد الظهر، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثييون في اليمن باتجاه سفينة "إم في سي تشامبيون" في خليج عدن، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليونانين وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات".
وتابع البيان: "عثرت قوات القيادة المركزية الأمريكية على قاذفة صواريخ أرض-جو ودمرتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في حوالي الساعة الخامسة مساءً".
وأضاف البيان أنه "بين الساعة 8 مساءً في يوم 19 شباط/فبراير والساعة 12:30 من صباح يوم 20 شباط/فبراير، أسقطت الطائرات والسفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف 10 طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".
أكد نصر الدين عامر، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في "أنصار الله"، أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كدولتين معاديتين
، جاء بناء على القانون الذي أقره مجلس النواب في صنعاء قبل أيام بشأن قائمة الكيانات والدول المعادية لليمن.
وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء: "بناء على قرار البرلمان قام الرئيس مهدي المشاط بضم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى المستوى الأول في قائمة الدول المعادية للجمهورية اليمنية".
وقال عامر: إن "القرار الذي تم اتخاذه من قبل الرئاسة في صنعاء جاء رد على القرار الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية
، علاوة على العدوان الذي تقوم به ضد الشعب اليمني منذ أسابيع".