https://sputnikarabic.ae/20240220/قيادي-بـأنصار-الله-يؤكد-شرعية-استهداف-المصالح-الأمريكية-والبريطانية-ويتحدث-عن-السلام-مع-السعودية-1086263257.html

قيادي بـ"أنصار الله" يؤكد شرعية استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية ويتحدث عن "السلام مع السعودية"

قيادي بـ"أنصار الله" يؤكد شرعية استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية ويتحدث عن "السلام مع السعودية"

سبوتنيك عربي

أكد نصر الدين عامر، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في "أنصار الله"، أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كدولتين معاديتين، جاء بناء على القانون الذي أقره... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T18:52+0000

2024-02-20T18:52+0000

2024-02-20T18:52+0000

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وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بناء على قرار البرلمان قام الرئيس مهدي المشاط بضم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى المستوى الأول في قائمة الدول المعادية للجمهورية اليمنية".وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية إلى أنه "يترتب على قرار صنعاء عدة اعتبارات، منها أننا نتعامل اليوم مع هاتين الدولتين باعتبارهما معاديتين ومصدر تهديد ولنا الحق في استهداف مصالحهم بالحجم الذي يراه رئيس الجمهورية وفق القانون والدستور والذي خول الرئيس في اختيار العقوبة المناسبة ضد الدول التي تدخل في تلك القائمة". وحول توقيت قرار صنعاء ضد أمريكا وبريطانيا يقول عامر: "في السابق لم نكن حلفاء لأمريكا أو بريطانيا وكانت هناك خصومة، لكن تلك الخصومة لم تكن تستند إلى ناحية قانونية وهو ما تم إقراره من البرلمان وتنفيذه من جانب الرئاسة في صنعاء، والآن يجب على الجميع أن يلتزم بالقانون ليس في صنعاء فحسب وإنما في عموم البلاد".وفيما يتعلق بمسار السلام في اليمن ومدى تأثره بالأوضاع الراهنة يقول نائب رئيس الدائرة الإعلامية: "بحسب تواصلنا مع الجانب السعودي وما ورد على لسان وزير خارجية الرياض بالأمس "فإن السعودية واليمن سيمضيان في اتفاق السلام والتوقيع عليه واستكمال ملفاته، وحتى الآن لا يوجد أي تأثير للتصنيف الأمريكي على خطوات السلام بين صنعاء والرياض، ولا أتوقع أن يكون لها تأثير مستقبلا". وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الإثنين، تصنيف أمريكا وبريطانيا "دولتين معاديتين لليمن".وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى (المشكل من الجماعة) مهدي المشاط، القرار الرئاسي رقم (107) لهذا العام بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليمنية.وتابعت الوكالة أن "القرار اشتمل على 4 مواد، تنص الأولى على تصنيف أمريكا وبريطانيا بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".وأضافت: "تنص المادة الثانية على أن يتم معاملة الدولتين المذكورتين في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة".وواصلت: "تنص المادة الثالثة من القرار على أن يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".ويأتي قرار "أنصار الله" بعد أيام من دخول قرار أمريكا تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي.وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات البحرية للجماعة، مؤكدة دخول القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوما.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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