https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-روسيا-تشهد-تغيرات-نوعية-في-مجال-الأمن-والسيادة-الاقتصادية-وباتت-واثقة-من-نفسها-1086256775.html

بوتين: روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسها

بوتين: روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسها

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسها، وذلك خلال الجلسة العامة... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T15:46+0000

2024-02-20T15:46+0000

2024-02-20T15:46+0000

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086928_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_45a77cc930198fedbe4083ed9cb00a3d.jpg

وأضاف بوتين خلال المؤتمر، أنه: "دائمًا هناك حاجة إلى أفكار قوية، لأن هناك دائمًا توجد تحديات مرتبطة بالتنمية. وعلى وجه التحديد كوننا نمر بوقت خاص، فنحن نحتاج إلى أفكار قوية لعصر جديد".ووفقا له، فإن هذا الوقت الجديد هو أن روسيا تصل إلى مستوى مختلف تماما من المهام التي تواجهها، من أجل تحقيقها والارتقاء بالبلاد إلى مستوى جديد من التنمية، يتوجب علينا خلق أفكار قوية وحديثة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط الجاري، أن الصناعة الروسية تتطور بثقة، رغم الضغوط الخارجية.وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، سير عمل ورشات التصنيع في مجمع "أورال فاغون زافود" لصناعة المعدات والمركبات العسكرية في مدينة نيجني تاغيل الروسية، وتم إطلاعه على الأنظمة المختلفة للمركبات القتالية الجاهزة لإرسالها إلى القوات المسلحة الروسية.وقال بوتين خلال حديث مع عمال المصنع المختص بتطوير وإنتاج المعدات العسكرية: "بشكل عام، أظهرت صناعة الدفاع نتائج جيدة للغاية خلال العام والنصف الماضي"، معربا عن سروره بنتائج عمل المجمع الصناعي العسكري المحلي الروسي، والذي زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات المختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20240219/97-شركة-في-معرض-صنع-في-روسيا-خلال-فعاليات-غولفود-2024-في-دبي-1086212441.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم