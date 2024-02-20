https://sputnikarabic.ae/20240220/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق-نظام-كييف-لن-يستطيع-جعل-بلدنا-معاد-لروسيا-1086239521.html

رئيس الوزراء الأوكراني السابق: نظام كييف لن يستطيع جعل بلدنا "معاديا لروسيا"

رئيس الوزراء الأوكراني السابق: نظام كييف لن يستطيع جعل بلدنا "معاديا لروسيا"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، أن السلطات في كييف لن تكون قادرة على جعل أوكرانيا "معادية لروسيا"، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلا ستتم استعادة... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T08:37+0000

2024-02-20T08:37+0000

2024-02-20T09:16+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg

وقال أزاروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في ذكرى أحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا: "إنها (سلطات كييف) تدمر كل شيء باستمرار. لماذا؟ لتظل أوكرانيا "معادية لروسيا". هل ستكون قادرة على القيام بذلك؟ أعتقد أن هذا لن يحدث بالنسبة لجزء كبير من الأوكرانيين".ووفقا له، على الرغم من الصراع بين موسكو وكييف، يواصل الكثير من الناس الحفاظ على روابطهم العائلية.وخلص السياسي إلى القول إنه عاجلا أم آجلا، يجب أن يصبح نظام كييف "المعادي للشعب تماما" شيئا من الماضي، وبعد ذلك سيتم استعادة العلاقات الإنسانية الطبيعية بين الروسيين والأوكرانيين.وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح في وقت سابق بأن الغرب سرّع المشروع "المناهض لروسيا" في أوكرانيا من خلال دعم الانقلاب الذي حدث هناك عام 2014.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240219/ليوبارد-2أ-تقع-في-فخ-والطيور-الروسية-تنقر-القط-حتى-الموت-فيديو-1086211438.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم