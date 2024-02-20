https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-تمكنت-هيئة-الأركان-العامة-من-تنفيذ-عملية-لتحرير-أفدييفكا-بأقل-الخسائر-1086257115.html
شويغو: تمكنت هيئة الأركان العامة من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
شويغو: تمكنت هيئة الأركان العامة من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T15:51+0000
2024-02-20T15:51+0000
2024-02-20T16:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً. وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".كما أبلغ شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تم طردها من رأس الجسر على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر من كرينوكي.وأضاف شويغو، أن القوات الروسية خلقت ظروفًا صعبة للعدو في أفدييفكا، وأجبرتهم من خلالها على الفرار.وأشار شويغو إلى أن "القوات الأوكرانية قامت عند انسحابها من أفدييفكا بإلقاء جثث القتلى والجرحى والأسلحة والمعدات العسكرية".وقال شويغو أيضا: "بلغت خسائرالعدو خلال اليومين الماضيين 17 – 18 فبراير/ شباط الجاري، 2400 جندي أوكراني".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقالت الوزارة: "إن أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية سيرسكي، بمغادرة المدينة صدر بعد يوم واحد فقط من بدء الانسحاب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".وتابعت الوزارة أنه لم تتمكن سوى تشكيلات منفصلة معزولة من القوات المسلحة الأوكرانية من الهرب من أفدييفكا، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها.ونشرت الوزارة مشاهد تظهر معدات عسكرية لقوات نظام كييف تركتها وحدات عسكرية تابعة لها خلال هربها من مدينة أفدييفكا.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الإثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-108-الإقليمي-الأوكراني-1086248613.html
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روسيا, العالم
شويغو: تمكنت هيئة الأركان العامة من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
15:51 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 16:19 GMT 20.02.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.
وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.
وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".
كما أبلغ شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تم طردها من رأس الجسر على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر من كرينوكي.
وأضاف شويغو، أن القوات الروسية خلقت ظروفًا صعبة للعدو في أفدييفكا، وأجبرتهم من خلالها على الفرار.
وأشار شويغو إلى أن "القوات الأوكرانية قامت عند انسحابها من أفدييفكا بإلقاء جثث القتلى والجرحى والأسلحة والمعدات العسكرية".
وقال شويغو أيضا: "بلغت خسائرالعدو خلال اليومين الماضيين 17 – 18 فبراير/ شباط الجاري، 2400 جندي أوكراني".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وقالت الوزارة: "إن أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية سيرسكي، بمغادرة المدينة صدر بعد يوم واحد فقط من بدء الانسحاب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".
وأضافت الوزارة أنه "تمت السيطرة على أفدييفكا بالكامل، وكانت هذه المنطقة، وحدة دفاعية قوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، ووفقا لها فإن القوات الروسية تسيطر على مساحة تبلغ نحو 32 كم مربعا.
وتابعت الوزارة أنه لم تتمكن سوى تشكيلات منفصلة معزولة من القوات المسلحة الأوكرانية من الهرب من أفدييفكا، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها.
ونشرت الوزارة مشاهد تظهر معدات عسكرية لقوات نظام كييف تركتها وحدات عسكرية تابعة لها خلال هربها من مدينة أفدييفكا.
وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الإثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.