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https://sputnikarabic.ae/20240220/قمر-صناعي-أطلق-عام-1995-يصطدم-بسطح-الأرض-غدا-1086235655.html
قمر صناعي أطلق عام 1995 يصطدم بسطح الأرض غدا
قمر صناعي أطلق عام 1995 يصطدم بسطح الأرض غدا
سبوتنيك عربي
سيدخل القمر الصناعي "إيرس-2"، الذي يبلغ وزنه طنين اثنين، والذي تم إطلاقه عام 1995، الغلاف الجوي للأرض ويصطدم بسطح الأرض صباح يوم 21 فبراير/ شباط، حسبما ذكر... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T06:55+0000
2024-02-20T06:55+0000
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ومن المتوقع أن ينقسم "إيرس-2" إلى شظايا أصغر عندما يصل إلى ارتفاع نحو 80 كيلومترا فوق الأرض، وسوف تحترق معظم الشظايا في الغلاف الجوي. وقد يصل بعضها إلى سطح الأرض، ولكن من المتوقع أن يسقط في المحيط.ومن غير المعروف حاليًا أين سيسقط القمر الصناعي بالضبط، لكن العلماء يقولون إن المخاطر على السكان ضئيلة، حيث تم التخطيط لهبوطه بعناية. والآن أصبحت المركبة الفضائية على ارتفاع 200 كيلومتر من الأرض ولا يسيطر عليها العلماء.تم إطلاق القمر الصناعي في عام 1995 من محطة فضائية في غيانا الفرنسية لمراقبة الأرض، وأنهى عمله في عام 2011، وبعد ذلك استنفد معظم وقوده للخروج من المدار. ووفقا للخبراء، فإن أجزاء الجهاز لن تحتوي على عناصر سامة أو مشعة.
https://sputnikarabic.ae/20240220/إطلاق-مسبار-ياباني-لرصد-الحطام-الفضائي-وفحصه-1086235232.html
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الفضاء, العالم
الفضاء, العالم

قمر صناعي أطلق عام 1995 يصطدم بسطح الأرض غدا

06:55 GMT 20.02.2024
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Photo / pixabay/PIRO4D
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سيدخل القمر الصناعي "إيرس-2"، الذي يبلغ وزنه طنين اثنين، والذي تم إطلاقه عام 1995، الغلاف الجوي للأرض ويصطدم بسطح الأرض صباح يوم 21 فبراير/ شباط، حسبما ذكر موقع "سبيس.كوم"، نقلا عن وكالة الفضاء الأوروبية.
ومن المتوقع أن ينقسم "إيرس-2" إلى شظايا أصغر عندما يصل إلى ارتفاع نحو 80 كيلومترا فوق الأرض، وسوف تحترق معظم الشظايا في الغلاف الجوي. وقد يصل بعضها إلى سطح الأرض، ولكن من المتوقع أن يسقط في المحيط.
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05:29 GMT
ومن غير المعروف حاليًا أين سيسقط القمر الصناعي بالضبط، لكن العلماء يقولون إن المخاطر على السكان ضئيلة، حيث تم التخطيط لهبوطه بعناية. والآن أصبحت المركبة الفضائية على ارتفاع 200 كيلومتر من الأرض ولا يسيطر عليها العلماء.
تم إطلاق القمر الصناعي في عام 1995 من محطة فضائية في غيانا الفرنسية لمراقبة الأرض، وأنهى عمله في عام 2011، وبعد ذلك استنفد معظم وقوده للخروج من المدار. ووفقا للخبراء، فإن أجزاء الجهاز لن تحتوي على عناصر سامة أو مشعة.
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