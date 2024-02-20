https://sputnikarabic.ae/20240220/ماسك-أول-شخص-لديه-شريحة-داخل-دماغه-يتمكن-من-التحكم-في-فأرة-الكمبيوتر-بقوة-الفكر-1086248348.html

ماسك: أول شخص لديه شريحة داخل دماغه يتمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر "بقوة الفكر"

ماسك: أول شخص لديه شريحة داخل دماغه يتمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر "بقوة الفكر"

سبوتنيك عربي

أكد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن أول مريض متطوع زرعت شريحة في دماغه، تمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر بقوة الفكر. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T12:13+0000

2024-02-20T12:13+0000

2024-02-20T12:13+0000

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وبحسب وكالات غربية، تمكن المريض من التعافي تمامًا بعد زرع الشريحة في دماغه، والآن يمكنه التحكم في فأرة الكمبيوتر، ليس بيده، ولكن بمساعدة تفكيره.وقال ماسك، وهو مؤسس شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا العصبية: "التقدم جيد ويبدو أن المريض قد تعافى تمامًا، دون أي آثار جانبية نعلم بها. يمكن للمريض تحريك الفأرة عبر الشاشة بمجرد التفكير".وقال رجل الأعمال إن الشركة تسعى حاليًا للتأكد من أن المشارك في الاختبار يمكنه النقر فوق زر الماوس أكبر عدد ممكن من المرات، مؤكدا أن شركة "نيورالينك" نجحت في جعل المريض ينقر على الماوس أكبر عدد ممكن.أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة "سبيس إكس"، في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك".وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية".و كتب ماسك أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.وفي مايو/ أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر/ أيلول، عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية.

https://sputnikarabic.ae/20240210/إيلون-ماسك-سنصل-إلى-القمر-في-أقل-من-5-سنوات-1085953630.html

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