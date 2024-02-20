https://sputnikarabic.ae/20240220/متحدث-فتح-لـ-سبوتنيك-المذكرة-المصرية-في-العدل-الدولية-تصب-في-صالح-فلسطين-1086262105.html
متحدث فتح لـ "سبوتنيك": المذكرة المصرية في العدل الدولية تصب في صالح فلسطين
متحدث فتح لـ "سبوتنيك": المذكرة المصرية في العدل الدولية تصب في صالح فلسطين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، إن المذكرة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T18:12+0000
2024-02-20T18:12+0000
2024-02-20T18:12+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
محكمة العدل الدولية
حصري
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085444429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6985736644f38ecac5abbbd231af96b5.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات لا تفعلها مصر من أجل مصالح شخصية، بل لأنها مؤمنة برغبتها في مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.وقال إن ما يحدث في قطاع غزة هو تهديد مباشر لمصر ومصالحها، واستقرارها واقتصادها وأمنها، والقاهرة تعلم بأن إسرائيل لا تنوي الخير لمصر في مساعيها للتهجير، وهي تريد الإضرار بها.وأعلنت مصر، الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط الجاري".وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأوضح أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 29 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مصر-تتقدم-بمذكرة-للمحكمة-الدولية-حول-ممارسات-إسرائيل-بالأراضي-الفلسطينية---عاجل-1086190212.html
https://sputnikarabic.ae/20240211/تقارير-مصر-هددت-بتعليق-اتفاقية-السلام-مع-إسرائيل-1085980053.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085444429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_488ee60f24827409e95a931c2cb8a2f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار فلسطين اليوم, محكمة العدل الدولية, حصري, العالم العربي
مصر, أخبار فلسطين اليوم, محكمة العدل الدولية, حصري, العالم العربي
متحدث فتح لـ "سبوتنيك": المذكرة المصرية في العدل الدولية تصب في صالح فلسطين
حصري
قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، إن المذكرة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة مهمة جدًا، وتصب في صالح فلسطين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن هذه التحركات لا تفعلها مصر من أجل مصالح شخصية، بل لأنها مؤمنة برغبتها في مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقال إن ما يحدث في قطاع غزة هو تهديد مباشر لمصر ومصالحها، واستقرارها واقتصادها وأمنها، والقاهرة تعلم بأن إسرائيل لا تنوي الخير لمصر في مساعيها للتهجير، وهي تريد الإضرار بها.
وأكد أن مصر لا تلتفت لهذه الحسابات الإسرائيلية الضيقة، بل ستظل كما عاهدها الجميع تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعلنت مصر، الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية
حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط الجاري".
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 29 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.