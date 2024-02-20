https://sputnikarabic.ae/20240220/مشهد-مخيف-من-المستقبل-لسيطرة-الروبوت-على-عمل-الإنسان-فيديو--1086253634.html

مشهد "مخيف" من المستقبل لسيطرة الروبوت على عمل الإنسان... فيديو

مشهد "مخيف" من المستقبل لسيطرة الروبوت على عمل الإنسان... فيديو

سبوتنيك عربي

انتشر تسجيل مصور لروبوت "أي في أي" ضمن بيئة اختبار، يؤدي أعمالا، مثل فرز البريد والتعامل مع الأشياء وترتيب ألعاب الطفل، في محاكاة لمقارنة عمله بعمل البشر. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T13:43+0000

2024-02-20T13:43+0000

2024-02-20T13:43+0000

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وأظهرت لقطات جديدة غريبة أن الروبوتات المبتسمة قادرة على فرز الأشياء، وتسليم الطرود، وحتى ترتيب ألعاب الأطفال.وقال ممثلو "إكس 1" في بيان إن العرض أظهر قدرة روبوتات "أي في أي" على التعلم وأداء مهام مختلفة بشكل مستقل فقط من خلال مشاهدة اللقطات. تريد "إكس 1" في النهاية تزويد الشركات بمخزون من العمل البدني باستخدام أجهزة "آندرويد" الخاصة بها.وزعمت الشركة أنها قامت بتدريب الروبوتات باستخدام شبكة عصبية (وهي عبارة عن مجموعة من نماذج التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي المنظمة بطريقة تحاكي كيفية هيكلة الدماغ البشري)، وتتكون الشبكة العصبية من خلايا عصبية اصطناعية تحاكي بنية الدماغ البشري للتعلم من البيانات، ثم تطبيق ما تعلمته على البيانات الجديدة. ومن خلال هذه العملية، ادعت الشركة أنها تستطيع اكتساب مهارات جديدة "في دقائق معدودة من جمع البيانات" والتدريب، باستخدام بطاقة رسوميات من فئة سطح المكتب. يعد هذا الادعاء مهمًا لأنه عادةً ما يتطلب الأمر قدرًا هائلاً من الطاقة الحاسوبية لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.انتشار "زومبي الغزلان" بصمت في أمريكا وقلق الأوساط العلمية

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علوم, نادي الفيديو