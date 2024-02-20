https://sputnikarabic.ae/20240220/ممثل-جنوب-أفريقيا-لـالعدل-الدولية-الممارسات-الإسرائيلية-في-غزة-أكثر-فظاعة-من-نظام-الفصل-العنصري-1086243719.html
ممثل جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري
ممثل جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري
سبوتنيك عربي
أكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T09:52+0000
2024-02-20T09:52+0000
2024-02-20T09:52+0000
محكمة العدل الدولية
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وقال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي، إن الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".وشدد ممثل دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية على "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف".وفي وقت سابق، أعلنت مصر، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".
https://sputnikarabic.ae/20240219/وكيل-العلاقات-الخارجية-بالنواب-المصري-مذكرة-القاهرة-للعدل-الدولية-خطوة-تاريخية-لنصرة-فلسطين-1086226315.html
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محكمة العدل الدولية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
محكمة العدل الدولية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
ممثل جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري
أكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.
وقال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي، إن الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".
وأضاف: "على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".
وشدد ممثل دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية على "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف".
وفي وقت سابق، أعلنت مصر، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر
ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح المسؤول المصري أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية
بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".