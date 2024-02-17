https://sputnikarabic.ae/20240217/السيسي-وماكرون-يحذران-من-خطورة-أي-تصعيد-عسكري-في-رفح--1086176173.html

السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح

السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولا خلاله ضرورة الدفع السريع لجهود... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T19:38+0000

2024-02-17T19:38+0000

2024-02-17T19:38+0000

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.ومن السياق نفسه، أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد صادق الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".ومن جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.الاتحاد الأوروبي: أي عمل عسكري في رفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاوتتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عدداً من كبار قادة حماس، على رأسهم يحيى السنوار قد يكونون هناك.وفي المقابل، تقابل التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بانتقادات دولية وعربية واسعة، خوفا من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.

https://sputnikarabic.ae/20240217/نتنياهو-كل-من-يطالبنا-بعدم-شن-عملية-في-رفح-فإنما-يطالبنا-بخسارة-الحرب--1086174828.html

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