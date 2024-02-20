https://sputnikarabic.ae/20240220/وزير-الخارجية-السعودي-السلطة-الفلسطينية-قادرة-على-تولي-أمر-الضفة-وغزة-1086234404.html

وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على تولي أمر الضفة وغزة

وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على تولي أمر الضفة وغزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T03:49+0000

2024-02-20T03:49+0000

2024-02-20T03:49+0000

وزير الخارجية السعودي

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار الضفة الغربية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/18/1081338968_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b397c7ee4d115ed72ecc9ae77c51bd70.jpg

وشدد في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن إيران "لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة"، وفقا لقناة "الشرق السعودية".وأضاف: "منذ البداية قلنا إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.. ويجب علينا معالجة مسألة دخول المساعدات الإنسانية".وأشار الوزير السعودي إلى أنه "من غير المقبول أن تدخل أقل من 100 شاحنة يومياً إلى غزة.. خاصة أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى قالت إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة على الأقل، ورغم أن إسرائيل أعلنت التزمها بذلك مراراً، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما يضاعف من المأساة الرهيبة ومستوى معاناة المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي".وشدد الأمير فيصل بن فرحان على "أهمية فتح المجال لوصول هذه المساعدات الإنسانية، ومنع أي معاناة أخرى لشعب غزة من أجل الحفاظ على مصداقية النظام الدولي".وأكد أن احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية في رفح، والتي وصفها بـ"آخر ملاذ آمن" للفلسطينيين، "أمر غير مقبول تماماً".

https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير الخارجية السعودي, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية