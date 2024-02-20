https://sputnikarabic.ae/20240220/وزير-الخارجية-السعودي-السلطة-الفلسطينية-قادرة-على-تولي-أمر-الضفة-وغزة-1086234404.html
وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على تولي أمر الضفة وغزة
وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على تولي أمر الضفة وغزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T03:49+0000
2024-02-20T03:49+0000
2024-02-20T03:49+0000
وزير الخارجية السعودي
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وشدد في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن إيران "لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة"، وفقا لقناة "الشرق السعودية".وأضاف: "منذ البداية قلنا إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.. ويجب علينا معالجة مسألة دخول المساعدات الإنسانية".وأشار الوزير السعودي إلى أنه "من غير المقبول أن تدخل أقل من 100 شاحنة يومياً إلى غزة.. خاصة أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى قالت إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة على الأقل، ورغم أن إسرائيل أعلنت التزمها بذلك مراراً، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما يضاعف من المأساة الرهيبة ومستوى معاناة المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي".وشدد الأمير فيصل بن فرحان على "أهمية فتح المجال لوصول هذه المساعدات الإنسانية، ومنع أي معاناة أخرى لشعب غزة من أجل الحفاظ على مصداقية النظام الدولي".وأكد أن احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية في رفح، والتي وصفها بـ"آخر ملاذ آمن" للفلسطينيين، "أمر غير مقبول تماماً".
https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية السعودي, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
وزير الخارجية السعودي, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على تولي أمر الضفة وغزة
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى اليوم التالي لانتهاء حرب غزة، لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى "طريق حقيقي" لإقامة دولة فلسطينية.
وشدد في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن إيران "لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة"، وفقا لقناة "الشرق السعودية".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "لدينا كارثة إنسانية بين أيدينا مع ما حدث في غزة.. هناك مستوى وفيات من المدنيين ودمار لا يمكن تصوره، 17 ألف يتيم و30 ألف ضحية أو أكثر، والأهم من ذلك مستويات الجوع والاحتياجات الإنسانية الأخرى، بسبب عدم وصول المساعدات، ما يضاعف هذه الكارثة الإنسانية".
وأضاف: "منذ البداية قلنا إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى.. ويجب علينا معالجة مسألة دخول المساعدات الإنسانية".
وأشار الوزير السعودي إلى أنه "من غير المقبول أن تدخل أقل من 100 شاحنة يومياً إلى غزة.. خاصة أن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى قالت إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة على الأقل، ورغم أن إسرائيل أعلنت التزمها بذلك مراراً، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما يضاعف من المأساة الرهيبة ومستوى معاناة المدنيين، وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي".
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على "أهمية فتح المجال لوصول هذه المساعدات الإنسانية، ومنع أي معاناة أخرى لشعب غزة من أجل الحفاظ على مصداقية النظام الدولي".
وأكد أن احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية في رفح، والتي وصفها بـ"آخر ملاذ آمن" للفلسطينيين، "أمر غير مقبول تماماً".