https://sputnikarabic.ae/20240221/إعلام-إسرائيلي-مراسلات-سرية-بين-حزب-الله-والسنوار-تم-العثور-عليها-تخص-جبهة-الشمال--1086276346.html
إعلام إسرائيلي: مراسلات سرية بين "حزب الله" والسنوار تم العثور عليها تخص جبهة الشمال
إعلام إسرائيلي: مراسلات سرية بين "حزب الله" والسنوار تم العثور عليها تخص جبهة الشمال
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق رسمية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، توكد أن قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، حصل... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
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ووفقا لصحيفة "يانيت" الإسرائيلية، فإنه في وثيقة تقييم الوضع كتب السنوار لرجاله: "لقد حصلنا على تعهد بأن المحور سيشارك في مشروع التحرير الكبير نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها".ولفت إلى أن "حزب الله يكتفي بإطلاق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه "بطريقة أو بأخرى، حقق (حزب الله) إنجازا تمثل بإخلاء مستوطنات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف رجل وامرأة إسرائيليين إلى لاجئين في بلدهم".وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، جاء فيه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء 20-02-2024 انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فلق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20240221/السعودية-تحذر-من-تفاقم-وضع-غزة-بعد-استخدام-واشنطن-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-جزائري-في-مجلس-الأمن-1086273181.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
إعلام إسرائيلي: مراسلات سرية بين "حزب الله" والسنوار تم العثور عليها تخص جبهة الشمال
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق رسمية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، توكد أن قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، حصل على التزام من "حزب الله" اللبناني، بفتح جبهة في الشمال.
ووفقا لصحيفة "يانيت" الإسرائيلية، فإنه في وثيقة تقييم الوضع كتب السنوار لرجاله: "لقد حصلنا على تعهد بأن المحور سيشارك في مشروع التحرير الكبير نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها".
ولفت إلى أن "حزب الله يكتفي بإطلاق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه "بطريقة أو بأخرى، حقق (حزب الله) إنجازا تمثل بإخلاء مستوطنات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف رجل وامرأة إسرائيليين إلى لاجئين في بلدهم".
أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الثلاثاء، عن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان".
وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، جاء فيه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء 20-02-2024 انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله
، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فلق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.