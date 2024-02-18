https://sputnikarabic.ae/20240218/حزب-الله-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-قرب-الحدود-الجنوبية-للبنان-1086195486.html

"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان

"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي تقع بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T16:05+0000

2024-02-18T16:05+0000

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جنوبي لبنان - سبوتنيك. وأصدر الحزب بيانا قال فيه إن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، وقصفت تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات، وتموضعاً آخر في مستوطنة شوميرا، وفي مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وقصفت ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".في السياق ذاته، أفاد مصدر ميداني من جنوبي لبنان، لوكالة "سبوتنيك" بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات مارون الرأس، وعيتا الشعب، وعيترون، و3 غارات على بلدة يارون، وجنوب بلدة العديسة، ونفذت طائرة مسيرة غارة على تلة العويضة فوق كفركلا، كما قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف جبل بلاط، وأطراف راميا وخلة الورد".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من لبنان تجاه مستوطنة يارؤون ما تسبب بوقوع أضرار في مبنى سياحي في المستوطنة، وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن كبرى المدن والمستوطنات الإسرائيلية.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قذيفة أُطلقت من لبنان أصابت مركزا تابعا لقوة محلية في مستوطنة شتولا، وسقط صاروخ في منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الكاتيوشا وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة.

https://sputnikarabic.ae/20240217/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1086171950.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-سيارة-في-مدينة-النبطية-جنوبي-لبنان-1085882097.html

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