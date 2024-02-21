https://sputnikarabic.ae/20240221/اجتماع-رباعي-مرتقب-في-باريس-لبحث-صفقة-تبادل-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-1086296259.html

اجتماع رباعي مرتقب في باريس لبحث صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

اجتماع رباعي مرتقب في باريس لبحث صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لقمة رفيعة المستوى في باريس للمرة الثانية والتي تهدف إلى التوصل إلى تأمين صفقة بشأن الرهائن يوم الجمعة المقبل. 21.02.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه "كما هو الحال مع القمة الأولى من نوعها التي عقدت في باريس أواخر الشهر الماضي، سيحضر هذه القمة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز".وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل قبل تأكيد حضورها تنتظر رؤية المزيد من التقدم في المحادثات الجارية بين مصر وحماس في القاهرة، فيما قال عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق من اليوم إن هناك "علامات على التقدم" على جبهة الرهائن.يذكر أنه في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، على مراحل؛ ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعدُ، حيث أن إسرائيل تعتبر طلب حماس وقف الحرب وسحب القوات من غزة غير مقبول.وبوقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.وسبق للوزير لافروف، أن أعلن أن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة كافة الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.فيما أكد أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقت سابق، في محادثة مع وكالة سبوتنيك أنهم تلقوا دعوات للمشاركة في لقاء فلسطيني-فلسطيني، في روسيا، في أواخر شهر فبراير/ شباط الجاري.وأطلقت حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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