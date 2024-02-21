https://sputnikarabic.ae/20240221/بوتين-يتفقد-مصنع-إس-بي-غوربونوف-للطيران-في-مدينة-قازان-الروسية-1086281975.html
بوتين يتفقد مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران في مدينة قازان الروسية
بوتين يتفقد مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T12:31+0000
2024-02-21T12:31+0000
2024-02-21T12:31+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103015/04/1030150426_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_befc0a2afc8a6347b3d693e8f5e338af.jpg
واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.واطلع الرئيس بوتين أيضًا على عرض تقديمي حول عمل المصنع وخطط الإنتاج واستقطاب الكوادر بمن فيهم الشباب.ورافق الرئيس الروسي خلال زيارته، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء (وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف)، والرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف، والمدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة (الشركة ضمن مجموعة روستيخ) يوري سليوسار، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.وأضاف بوتين خلال المؤتمر، أنه: "دائمًا هناك حاجة إلى أفكار قوية، لأن هناك دائمًا توجد تحديات مرتبطة بالتنمية. وعلى وجه التحديد كوننا نمر بوقت خاص، فنحن نحتاج إلى أفكار قوية لعصر جديد".ووفقا له، فإن "هذا الوقت الجديد هو أن روسيا تصل إلى مستوى مختلف تماما من المهام التي تواجهها، من أجل تحقيقها والارتقاء بالبلاد إلى مستوى جديد من التنمية، يتوجب علينا خلق أفكار قوية وحديثة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط الجاري، أن الصناعة الروسية تتطور بثقة، رغم الضغوط الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-روسيا-تشهد-تغيرات-نوعية-في-مجال-الأمن-والسيادة-الاقتصادية-وباتت-واثقة-من-نفسها-1086256775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103015/04/1030150426_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e514573bcce95775abf1d3f9d566e59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يتفقد مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران في مدينة قازان الروسية
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.
واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.
وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".
واطلع الرئيس بوتين أيضًا على عرض تقديمي حول عمل المصنع وخطط الإنتاج واستقطاب الكوادر بمن فيهم الشباب.
ورافق الرئيس الروسي خلال زيارته، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء (وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف)، والرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف، والمدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة (الشركة ضمن مجموعة روستيخ) يوري سليوسار، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسها، وذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفكار قوية لعصر جديد".
وأضاف بوتين خلال المؤتمر، أنه: "دائمًا هناك حاجة إلى أفكار قوية، لأن هناك دائمًا توجد تحديات مرتبطة بالتنمية. وعلى وجه التحديد كوننا نمر بوقت خاص، فنحن نحتاج إلى أفكار قوية لعصر جديد".
ووفقا له، فإن "هذا الوقت الجديد هو أن روسيا تصل إلى مستوى مختلف تماما من المهام التي تواجهها، من أجل تحقيقها والارتقاء بالبلاد إلى مستوى جديد من التنمية، يتوجب علينا خلق أفكار قوية وحديثة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط الجاري، أن الصناعة الروسية تتطور بثقة، رغم الضغوط الخارجية.