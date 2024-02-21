https://sputnikarabic.ae/20240221/روسيا-تمنع-البحارة-البريطانيين-من-الصيد-في-المنطقة-الروسية-من-بحر-بارنتس-1086277881.html

روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس

روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس

سبوتنيك عربي

اعتمد مجلس الدوما قانونًا يرفض اتفاقية عام 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس. 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T11:16+0000

2024-02-21T11:16+0000

2024-02-21T11:16+0000

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050132668_0:295:2982:1972_1920x0_80_0_0_4044296ac6e8adda4988afa9320806da.jpg

وتقول المذكرة التوضيحية إنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022، بإنهاء نظام الدولة الأولى في الرعاية في التجارة الثنائية مع روسيا، فإن فسخ الاتفاقية "لن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية وعواقب اقتصادية على روسيا.وأوضح رئيس رابطة عموم روسيا لمصايد الأسماك، غيرمان زفيريف، لوكالة "سبوتنيك"، أن رفض أحد أطراف الاتفاقية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.وكتب نائب رئيس المجلس الفيدرالي، كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على "تلغرام"، أن منع بريطانيا من صيد الأسماك في المنطقة الروسية في بحر بارنتس هو إجراء طال انتظاره وقانوني ومناسب للوضع، وردّ من موسكو على تصرفات لندن غير الودية.تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في موسكو في 25 مايو/أيار 1956. وتمنح الحق لسفن الصيد البريطانية في الصيد في مياه بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا، وعلى طول البر الرئيسي شرق كيب كانين نوس وعلى طول ساحل جزيرة كولغويف، بعد ثلاثة أميال بحرية من خط المد المنخفض وفي كل من البر الرئيسي والجزر. ومنذ أن أصبحت روسيا الوريث القانوني للاتحاد السوفييتي بعد انهياره، ظلت الاتفاقية سارية المفعول.وكتبت صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، أنه في عام 2023 وحده، اصطاد الصيادون البريطانيون كمية "هائلة" من سمك القد في بحر بارنتس - أكثر من 566 ألف طن.

https://sputnikarabic.ae/20240119/بريطانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بعد--قرار-روسيا-المفاجئ-بشأن-البحار-1085161379.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا