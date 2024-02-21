https://sputnikarabic.ae/20240221/روسيا-تمنع-البحارة-البريطانيين-من-الصيد-في-المنطقة-الروسية-من-بحر-بارنتس-1086277881.html
روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس
روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس
سبوتنيك عربي
اعتمد مجلس الدوما قانونًا يرفض اتفاقية عام 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T11:16+0000
2024-02-21T11:16+0000
2024-02-21T11:16+0000
روسيا
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وتقول المذكرة التوضيحية إنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022، بإنهاء نظام الدولة الأولى في الرعاية في التجارة الثنائية مع روسيا، فإن فسخ الاتفاقية "لن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية وعواقب اقتصادية على روسيا.وأوضح رئيس رابطة عموم روسيا لمصايد الأسماك، غيرمان زفيريف، لوكالة "سبوتنيك"، أن رفض أحد أطراف الاتفاقية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.وكتب نائب رئيس المجلس الفيدرالي، كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على "تلغرام"، أن منع بريطانيا من صيد الأسماك في المنطقة الروسية في بحر بارنتس هو إجراء طال انتظاره وقانوني ومناسب للوضع، وردّ من موسكو على تصرفات لندن غير الودية.تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في موسكو في 25 مايو/أيار 1956. وتمنح الحق لسفن الصيد البريطانية في الصيد في مياه بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا، وعلى طول البر الرئيسي شرق كيب كانين نوس وعلى طول ساحل جزيرة كولغويف، بعد ثلاثة أميال بحرية من خط المد المنخفض وفي كل من البر الرئيسي والجزر. ومنذ أن أصبحت روسيا الوريث القانوني للاتحاد السوفييتي بعد انهياره، ظلت الاتفاقية سارية المفعول.وكتبت صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، أنه في عام 2023 وحده، اصطاد الصيادون البريطانيون كمية "هائلة" من سمك القد في بحر بارنتس - أكثر من 566 ألف طن.
https://sputnikarabic.ae/20240119/بريطانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بعد--قرار-روسيا-المفاجئ-بشأن-البحار-1085161379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد في المنطقة الروسية من بحر بارنتس
اعتمد مجلس الدوما قانونًا يرفض اتفاقية عام 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس.
وتقول المذكرة التوضيحية إنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022، بإنهاء نظام الدولة الأولى في الرعاية في التجارة الثنائية مع روسيا، فإن فسخ الاتفاقية "لن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية وعواقب اقتصادية على روسيا.
وأوضح رئيس رابطة عموم روسيا لمصايد الأسماك، غيرمان زفيريف، لوكالة "سبوتنيك"، أن رفض أحد أطراف الاتفاقية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وكتب نائب رئيس المجلس الفيدرالي، كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على "تلغرام"، أن منع بريطانيا من صيد الأسماك في المنطقة الروسية في بحر بارنتس هو إجراء طال انتظاره وقانوني ومناسب للوضع، وردّ من موسكو على تصرفات لندن غير الودية.
تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في موسكو في 25 مايو/أيار 1956. وتمنح الحق لسفن الصيد البريطانية في الصيد في مياه بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا، وعلى طول البر الرئيسي شرق كيب كانين نوس وعلى طول ساحل جزيرة كولغويف، بعد ثلاثة أميال بحرية من خط المد المنخفض وفي كل من البر الرئيسي والجزر. ومنذ أن أصبحت روسيا الوريث القانوني للاتحاد السوفييتي بعد انهياره، ظلت الاتفاقية سارية المفعول.
وكتبت صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، أنه في عام 2023 وحده، اصطاد الصيادون البريطانيون كمية "هائلة" من سمك القد في بحر بارنتس - أكثر من 566 ألف طن.