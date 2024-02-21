https://sputnikarabic.ae/20240221/فشل-المضادات-الأرضية-الأمريكية-في-صد-هجوم-بالطائرات-المسيرة-شرق-سوريا-1086296458.html
فشل المضادات الأرضية الأمريكية في صد هجوم بالطائرات المسيرة شرق سوريا
فشل المضادات الأرضية الأمريكية في صد هجوم بالطائرات المسيرة شرق سوريا
سبوتنيك عربي
فشلت المضادات الأرضية الأمريكية في التصدي لطائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو تعرضت لاستهداف بطائرتين مسيرتين سقطتا داخلها وأسفرتا عن اشتعال النيران فيها على الرغم من كثافة نيران المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية".وأضاف المصدر أن "الطيران المروحي الأمريكي حلق في الأجواء بعد استهداف القاعدة مباشرة".وتعرضت القاعدة الأمريكية ذاتها، يوم الاثنين الماضي، لقصف بأربعة صواريخ أدت إلى اشتعال النيران في الجزء الجنوبي من حقل الغاز.تنتشر شرقي سوريا 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، حيث تتعرض بشكل مستمر للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان أقساها القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في التنف، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستشارين الأمريكيين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-مسيرات-تدك-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--عاجل-1086294674.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
فشل المضادات الأرضية الأمريكية في صد هجوم بالطائرات المسيرة شرق سوريا
فشلت المضادات الأرضية الأمريكية في التصدي لطائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا.
دمشق - سبوتنيك
. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو تعرضت لاستهداف بطائرتين مسيرتين سقطتا داخلها وأسفرتا عن اشتعال النيران فيها على الرغم من كثافة نيران المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية".
وأضاف المصدر أن "الطيران المروحي الأمريكي حلق في الأجواء بعد استهداف القاعدة مباشرة".
وتعرضت القاعدة الأمريكية ذاتها، يوم الاثنين الماضي، لقصف بأربعة صواريخ أدت إلى اشتعال النيران
في الجزء الجنوبي من حقل الغاز.
تنتشر شرقي سوريا 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، حيث تتعرض بشكل مستمر للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان أقساها القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في التنف، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستشارين الأمريكيين.