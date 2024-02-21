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https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-مسيرات-تدك-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--عاجل-1086294674.html
مراسل "سبوتنيك": مسيرات تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا- عاجل
مراسل "سبوتنيك": مسيرات تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا- عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفت مساء اليوم الأربعاء، عمق القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الطبيعي بريف دير... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T20:11+0000
2024-02-21T20:11+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
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وأوضح المراسل أنه سمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة حول سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الثالث الذي تتعرض له القاعدة خلال ثلاثة أيام متتالية.ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 122 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منها 34 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، باندلاع النيران في القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفته مساء اليوم.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور أن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي ناجم عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة.وأكد المراسل أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى عمق القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عمق القاعدة.مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-غربي-العاصمة-دمشق-1086280846.html
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القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": مسيرات تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا- عاجل

20:11 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفت مساء اليوم الأربعاء، عمق القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا بشكل مباشر.
وأوضح المراسل أنه سمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة حول سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الثالث الذي تتعرض له القاعدة خلال ثلاثة أيام متتالية.
واستهدفت المقاومة العراقية في 13 فبراير/ شباط الحالي، قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور، أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.
ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 122 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منها 34 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق
11:27 GMT
أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، باندلاع النيران في القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفته مساء اليوم.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور أن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي ناجم عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة.
وأكد المراسل أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى عمق القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عمق القاعدة.
مراسل "سبوتنيك": رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
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