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https://sputnikarabic.ae/20240221/متحدث-هيئة-المعابر-في-غزة-عدد-شاحنات-المساعدات-تقلص-بشكل-كبير-1086271387.html
متحدث هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات تقلص بشكل كبير
متحدث هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات تقلص بشكل كبير
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة المعابر في قطاع غزة عن تراجع كبير في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الوقت الحالي، مقارنة بالمعدلات السابقة. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T07:23+0000
2024-02-21T07:23+0000
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وقال المتحدث باسم الهيئة، هشام عدوان، إن يوم الثلاثاء شهد دخول 13 شاحنة فقط من معبر كرم أبو سالم، و4 شاحنات من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.ولفتت الوكالة إلى قول عدوان إن المعدل السابق لدخول الشاحنات كان يتراوح بين 100 إلى 130 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن تراجع العدد يزيد من صعوبة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.وتابع: "يتم التحجج بأن احتجاجات الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم هي السبب في تقليص المساعدات للقطاع"، مشيرا إلى أنها تقتصر على بعض المواد الغذائية والإغاثية والأدوية.ولفت هشام عدوان إلى أن نحو 70 في المئة من الأدوية التي تدخل القطاع من أدوية كورونا، التي لا يحتاج إليها القطاع الطبي في الوقت الحالي.وأعلنت إسرائيل أنها تجهز لشن عملية برية واسعة في رفح في الوقت الذي تواصل فيها عملياتها العسكرية في غزة، المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، التي خلفت أكثر من 29 ألف قتيل فلسطيني ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلق-تسليم-المساعدات-إلى-شمالي-غزة-مؤقتا-1086254842.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

متحدث هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات تقلص بشكل كبير

07:23 GMT 21.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedأشخاص يتجمعون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر، 2023.
أشخاص يتجمعون حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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كشفت هيئة المعابر في قطاع غزة عن تراجع كبير في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الوقت الحالي، مقارنة بالمعدلات السابقة.
وقال المتحدث باسم الهيئة، هشام عدوان، إن يوم الثلاثاء شهد دخول 13 شاحنة فقط من معبر كرم أبو سالم، و4 شاحنات من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.
ولفتت الوكالة إلى قول عدوان إن المعدل السابق لدخول الشاحنات كان يتراوح بين 100 إلى 130 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن تراجع العدد يزيد من صعوبة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة "مؤقتا"
أمس, 14:32 GMT
وتابع: "يتم التحجج بأن احتجاجات الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم هي السبب في تقليص المساعدات للقطاع"، مشيرا إلى أنها تقتصر على بعض المواد الغذائية والإغاثية والأدوية.
ولفت هشام عدوان إلى أن نحو 70 في المئة من الأدوية التي تدخل القطاع من أدوية كورونا، التي لا يحتاج إليها القطاع الطبي في الوقت الحالي.
وأعلنت إسرائيل أنها تجهز لشن عملية برية واسعة في رفح في الوقت الذي تواصل فيها عملياتها العسكرية في غزة، المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، التي خلفت أكثر من 29 ألف قتيل فلسطيني ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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