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مجلس الأمن الروسي: تحرير أفدييفكا نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية
مجلس الأمن الروسي: تحرير أفدييفكا نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري ميدفيديف، إن السيطرة على أفدييفكا من قبل القوات المسلحة الروسية يعتبر نجاحا كبيرا، فكل من شارك... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T19:22+0000
2024-02-21T19:22+0000
روسيا
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وأوضح في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "إذا تحدثنا عن أفدييفكا، فقد تم تقديم تحليل لما حدث بالأمس، هذا بالتأكيد نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية، كل من شارك في هذه العملية هو بطل، ونحن بحاجة إلى التحدث عن هذا مباشرة".صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائروأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
https://sputnikarabic.ae/20240221/سلطات-خيرسون-يستمر-تطهير-مجموعات-صغيرة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-كرينكي-1086288290.html
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مجلس الأمن الروسي: تحرير أفدييفكا نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية

19:22 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري ميدفيديف، إن السيطرة على أفدييفكا من قبل القوات المسلحة الروسية يعتبر نجاحا كبيرا، فكل من شارك في هذه العملية هم أبطال.
وأوضح في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "إذا تحدثنا عن أفدييفكا، فقد تم تقديم تحليل لما حدث بالأمس، هذا بالتأكيد نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية، كل من شارك في هذه العملية هو بطل، ونحن بحاجة إلى التحدث عن هذا مباشرة".

وأضاف ميدفيديف: "طبعا هذه ليست قوات سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، بل إنها قواتنا المسلحة الباسلة التي صمدت ورصدت، وأجرت تدريبات طويلة المدى ونجحت بتحقيق هذا الاختراق".

طاقم مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: يستمر تطهير مجموعات صغيرة من القوات المسلحة الأوكرانية في كرينكي
16:12 GMT
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.
وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.
وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
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