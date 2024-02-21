https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثل-روسيا-أمام-محكمة-العدل-الدولية-على-إسرائيل-أن-توقف-الأنشطة-الاستيطانية-على-الأراضي-الفلسطينية-1086287083.html
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية
سبوتنيك عربي
طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف كافة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T15:09+0000
2024-02-21T15:09+0000
2024-02-21T15:09+0000
محكمة العدل الدولية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال تارابرين في جلسة، اليوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، "تتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة".أكدت مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.جاء ذلك خلال مرافعة المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية، ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء.وأضافت أن إسرائيل تستخدم نظاما ممنهجا لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم، وتواصل انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، التي تضم نحو مليوني لاجئ، أصبح وشيكا.وأوضحت أنه لا يمكن تبرير تصرفات إسرائيل في غزة، باعتبارها إجراءات احترازية للدفاع عن النفس.ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع المساعدات
https://sputnikarabic.ae/20240220/متحدث-فتح-لـ-سبوتنيك-المذكرة-المصرية-في-العدل-الدولية-تصب-في-صالح-فلسطين-1086262105.html
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محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية
طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال تارابرين في جلسة، اليوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".
وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، "تتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/شباط حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وستتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
أكدت مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.
جاء ذلك خلال مرافعة المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية، ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء.
وقالت موسى إن "إسرائيل
تتعمد خلق ظروف حياة تجعل من الحياة في غزة غير ممكنة، عبر فرض الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
وأضافت أن إسرائيل تستخدم نظاما ممنهجا لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم، وتواصل انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على رفح
جنوبي قطاع غزة، التي تضم نحو مليوني لاجئ، أصبح وشيكا.
وأوضحت أنه لا يمكن تبرير تصرفات إسرائيل في غزة، باعتبارها إجراءات احترازية للدفاع عن النفس.