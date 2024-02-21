https://sputnikarabic.ae/20240221/وزير-الخارجية-الأمريكي-بلينكن-يرفض-حلا-دبلوماسيا-للصراع-في-أوكرانيا-1086290644.html
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرفض حلا دبلوماسيا للصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرفض حلا دبلوماسيا للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء أمريكية، اليوم الثلاثاء، برفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إمكانية إجراء مفاوضات وإيجاد حل دبلوماسي للصراع الأوكراني. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T17:55+0000
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وأوضح بلينكن في محادثة مع الزعيم البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن "لا ترى شروطا للدبلوماسية".وأشار بلينكن إلى إمكانية استمرار الصراع دون تواجد مقومات للحل الدبلوماسي.و أفادت صحيفة تركية، في وقت سابق، بأن التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة طالما أن فلاديمير زيلينسكي في السلطة.وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه… على الرغم من أن السلطات الروسية تكرر في كل بيان تقريبا أنهم منفتحون على الحوار، ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها بمثل هذا التفكير غير الصحي لزيلينسكي؟".وأضافت: "زيلينسكي... يمكنه إزالة وفده من الطاولة في حالة إجراء مثل هذه المفاوضات، فإن السلام مستحيل في ظل القيادة الحالية لكييف. لن تنطلي على روسيا أبدا نفس الحيلة مرة أخرى".استمرار الوساطة التركية لعقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-بالدعاية-الموالية-لروسيا-1086288047.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يرفض حلا دبلوماسيا للصراع في أوكرانيا
أفادت وكالة أنباء أمريكية، اليوم الثلاثاء، برفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إمكانية إجراء مفاوضات وإيجاد حل دبلوماسي للصراع الأوكراني.
وأوضح بلينكن في محادثة مع الزعيم البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن "لا ترى شروطا للدبلوماسية".
وأشار بلينكن إلى إمكانية استمرار الصراع دون تواجد مقومات للحل الدبلوماسي.
وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه… على الرغم من أن السلطات الروسية تكرر في كل بيان تقريبا أنهم منفتحون على الحوار، ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها بمثل هذا التفكير غير الصحي لزيلينسكي؟".
وأضافت: "زيلينسكي... يمكنه إزالة وفده من الطاولة في حالة إجراء مثل هذه المفاوضات، فإن السلام مستحيل في ظل القيادة الحالية لكييف. لن تنطلي على روسيا أبدا نفس الحيلة مرة أخرى".