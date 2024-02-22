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https://sputnikarabic.ae/20240222/الجيش-الأمريكي-يخترق-الحدود-العراقية-بقوافل-ضخمة-لتعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1086310885.html
الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بقوافل ضخمة لتعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بقوافل ضخمة لتعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أدخل الجيش الأمريكي خلال الساعات الأخيرة، تعزيزات عسكريّة كبيرة إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا، وذلك بالتزامن مع تجدد الاستهدافات الجوية والصاروخية لها. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:52+0000
2024-02-22T12:52+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أنّ رتلا أمريكيًا عسكريًا مكونًا من 80 شاحنة محملة بمعدات دعم عسكري ولوجستي دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدوديّ البري غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس 22 شباط / فبراير، إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة.وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، شهدت قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمال الحسكة، هبوط طائرة شحن أمريكية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق.وتتزامن التعزيزات الجديدة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، مع تجدد الاستهدافات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها تلك القواعد من قبل المقاومة العراقية من طرف والمقاومة السورية من طرف آخر، وكان آخرها ثلاث هجمات متتالية على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بقوافل ضخمة لتعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا

12:52 GMT 22.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANصورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا
صورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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حصري
أدخل الجيش الأمريكي خلال الساعات الأخيرة، تعزيزات عسكريّة كبيرة إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا، وذلك بالتزامن مع تجدد الاستهدافات الجوية والصاروخية لها.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أنّ رتلا أمريكيًا عسكريًا مكونًا من 80 شاحنة محملة بمعدات دعم عسكري ولوجستي دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدوديّ البري غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس 22 شباط / فبراير، إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة.

وبيّن المراسل أن هذه الشاحنات نقلت تلك المعدات إلى قاعدة "التحالف الأمريكي" في قرية خراب الجير في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، استعدادًا لتوزيعها إلى القواعد الأخرى.

القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي نشرها نظام توزيع الفيديو والصور الدفاعية (DVIDS) الرائد في القوات الجوية الأمريكية إريك شيلو، وهو طيار من طراز KC-135 Stratotanker مع سرب التزود بالوقود الجوي رقم 340، وهو يحلق مسبقًا بطائرته قبل الإقلاع من قاعدة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة تنفيذ ضربات جوية في سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
فشل المضادات الأرضية الأمريكية في صد هجوم بالطائرات المسيرة شرقي سوريا
أمس, 22:01 GMT

وهبطت، مساء أمس الأربعاء، في قاعدة خراب الجير في رميلان شمالي الحسكة، طائرة شحن أمريكية كبيرة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومواد لوجستية، وسط تحليق للحوامات والمسيرات التابعة لـ"التحالف الدولي" المزعوم.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، شهدت قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمال الحسكة، هبوط طائرة شحن أمريكية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق.

وقبلها بيوم، أدخل الجيش الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 17 شاحنة مغلقة إلى القاعدة المذكورة نفسها.

وتتزامن التعزيزات الجديدة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، مع تجدد الاستهدافات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها تلك القواعد من قبل المقاومة العراقية من طرف والمقاومة السورية من طرف آخر، وكان آخرها ثلاث هجمات متتالية على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.
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