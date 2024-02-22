https://sputnikarabic.ae/20240222/السفير-الروسي-في-واشنطن-سياسة-أمريكا-الحالية-تجاه-روسيا-تفتقر-إلى-المنطق-السليم-1086324327.html
السفير الروسي في واشنطن: سياسة أمريكا الحالية تجاه روسيا تفتقر إلى المنطق السليم
السفير الروسي في واشنطن: سياسة أمريكا الحالية تجاه روسيا تفتقر إلى المنطق السليم
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن الخطاب غير المناسب للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يظهر إلا العجز والافتقار... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أنطونوف: "نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يشير فقط للعجز والافتقار إلى الحس السليم في السياسة الحالية تجاه روسيا".وقال أنطونوف: "يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا لاتخاذ خطوات انتقامية، من الواضح أن الشتائم والتصريحات غير اللائقة لا تساعد في تعزيز الأمن الاستراتيجي، وهو أمر ضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتينوفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة".وقال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".
https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يعلق-على-تصريحات-بايدن-الفجة--1086318949.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
السفير الروسي في واشنطن: سياسة أمريكا الحالية تجاه روسيا تفتقر إلى المنطق السليم
أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن الخطاب غير المناسب للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يظهر إلا العجز والافتقار إلى المنطق السليم في السياسة الحالية تجاه روسيا.
وقال أنطونوف: "نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يشير فقط للعجز والافتقار إلى الحس السليم في السياسة الحالية تجاه روسيا".
وأضاف أنطونوف أن إدارة البيت الأبيض تواصل من خلال تصرفاتها تدمير بقايا إرث العلاقات الروسية الأمريكية.
وقال أنطونوف: "يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا لاتخاذ خطوات انتقامية، من الواضح أن الشتائم والتصريحات غير اللائقة لا تساعد في تعزيز الأمن الاستراتيجي، وهو أمر ضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية".
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.
وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة".
وقال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".
وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".