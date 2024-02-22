https://sputnikarabic.ae/20240222/السفير-الروسي-في-واشنطن-سياسة-أمريكا-الحالية-تجاه-روسيا-تفتقر-إلى-المنطق-السليم-1086324327.html

السفير الروسي في واشنطن: سياسة أمريكا الحالية تجاه روسيا تفتقر إلى المنطق السليم

السفير الروسي في واشنطن: سياسة أمريكا الحالية تجاه روسيا تفتقر إلى المنطق السليم

سبوتنيك عربي

أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن الخطاب غير المناسب للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يظهر إلا العجز والافتقار... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T19:31+0000

2024-02-22T19:31+0000

2024-02-22T19:31+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg

وقال أنطونوف: "نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يشير فقط للعجز والافتقار إلى الحس السليم في السياسة الحالية تجاه روسيا".وقال أنطونوف: "يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا لاتخاذ خطوات انتقامية، من الواضح أن الشتائم والتصريحات غير اللائقة لا تساعد في تعزيز الأمن الاستراتيجي، وهو أمر ضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتينوفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة".وقال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".

https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يعلق-على-تصريحات-بايدن-الفجة--1086318949.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا