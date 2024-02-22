https://sputnikarabic.ae/20240222/الصين-الفلسطينيون-يملكون-الحق-في-اللجوء-إلى-الكفاح-المسلح-1086309197.html
الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح
الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح
سبوتنيك عربي
أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، اليوم الخميس، أنه من حق الفلسطينيين اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة إسرائيل. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ما شينمين خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".وذكر ما شينمين أمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة".وبحسب ما شينمين، فإن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".وفي وقت سابق، طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع المساعداتوقال تارابرين في جلسة، يوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".كما أكدت مصر أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مشيرةً إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثل-روسيا-أمام-محكمة-العدل-الدولية-على-إسرائيل-أن-توقف-الأنشطة-الاستيطانية-على-الأراضي-الفلسطينية-1086287083.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح
أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، اليوم الخميس، أنه من حق الفلسطينيين اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة إسرائيل.
وقال ما شينمين خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".
وتابع ما شينمين: "تعترف العديد من القرارات الأخرى بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير".
وذكر ما شينمين أمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة".
وبحسب ما شينمين، فإن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع من 19 حتى 26 فبراير/شباط الجاري، حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وستتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي وقت سابق، طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال تارابرين في جلسة، يوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".
كما أكدت مصر أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مشيرةً إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.