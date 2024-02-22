https://sputnikarabic.ae/20240222/الصين-الفلسطينيون-يملكون-الحق-في-اللجوء-إلى-الكفاح-المسلح-1086309197.html

الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح

الصين: الفلسطينيون يملكون الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح

سبوتنيك عربي

أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، اليوم الخميس، أنه من حق الفلسطينيين اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة إسرائيل. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T12:15+0000

2024-02-22T12:15+0000

2024-02-22T12:15+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الصين

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085444429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6985736644f38ecac5abbbd231af96b5.jpg

وقال ما شينمين خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".وذكر ما شينمين أمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة".وبحسب ما شينمين، فإن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".وفي وقت سابق، طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع المساعداتوقال تارابرين في جلسة، يوم الأربعاء: "يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني".كما أكدت مصر أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مشيرةً إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.

https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثل-روسيا-أمام-محكمة-العدل-الدولية-على-إسرائيل-أن-توقف-الأنشطة-الاستيطانية-على-الأراضي-الفلسطينية-1086287083.html

الصين

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى