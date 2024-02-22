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https://sputnikarabic.ae/20240222/الصين-ترسل-أسطولا-بحريا-جديدا-لمهمة-مرافقة-في-خليج-عدن-1086313216.html
الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا لمهمة مرافقة في خليج عدن
الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا لمهمة مرافقة في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أرسلت الصين، اليوم الأربعاء، أسطولًا بحريًا من ميناء مدينة تشانجيانغ الساحلية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذلك للقيام بمهمة مرافقة للأسطول البحري الـ45 في... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T13:49+0000
2024-02-22T13:49+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الأسطول الذي تم إرساله هو الأسطول الـ46 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يتكون من مدمرة صواريخ موجهة تسمى "جياوتسوه" وفرقاطة الصواريخ "شيويتشانغ" وسفينة الإمداد الشامل "هونغهو".كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.وأشارت الوكالة أنه في إطار الاستعدادات أجرى الأسطول البحري الصيني تحليلا دقيقا، ووضع خططا مفصلة، حيث نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة، وإعادة الإمداد الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا لمهمة مرافقة في خليج عدن

13:49 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أرسلت الصين، اليوم الأربعاء، أسطولًا بحريًا من ميناء مدينة تشانجيانغ الساحلية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذلك للقيام بمهمة مرافقة للأسطول البحري الـ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الأسطول الذي تم إرساله هو الأسطول الـ46 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يتكون من مدمرة صواريخ موجهة تسمى "جياوتسوه" وفرقاطة الصواريخ "شيويتشانغ" وسفينة الإمداد الشامل "هونغهو".
كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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وأشارت الوكالة أنه في إطار الاستعدادات أجرى الأسطول البحري الصيني تحليلا دقيقا، ووضع خططا مفصلة، حيث نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة، وإعادة الإمداد الجاري.
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