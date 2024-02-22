https://sputnikarabic.ae/20240222/الصين-ترسل-أسطولا-بحريا-جديدا-لمهمة-مرافقة-في-خليج-عدن-1086313216.html

الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا لمهمة مرافقة في خليج عدن

الصين ترسل أسطولا بحريا جديدا لمهمة مرافقة في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أرسلت الصين، اليوم الأربعاء، أسطولًا بحريًا من ميناء مدينة تشانجيانغ الساحلية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذلك للقيام بمهمة مرافقة للأسطول البحري الـ45 في... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T13:49+0000

2024-02-22T13:49+0000

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العالم

رصد عسكري

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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الأسطول الذي تم إرساله هو الأسطول الـ46 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يتكون من مدمرة صواريخ موجهة تسمى "جياوتسوه" وفرقاطة الصواريخ "شيويتشانغ" وسفينة الإمداد الشامل "هونغهو".كما يضم الأسطول أكثر من 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.وأشارت الوكالة أنه في إطار الاستعدادات أجرى الأسطول البحري الصيني تحليلا دقيقا، ووضع خططا مفصلة، حيث نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ سفن تجارية مختطفة، والتصدي لإرهابيين وقراصنة، وإعادة الإمداد الجاري.

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