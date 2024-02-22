بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان و سوتشي، في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار المقبل. وهي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتًا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".اقرأ أيضا - بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطابوقد يعجبك أيضا - "ولدت من جديد"...ميزات "البجعة البيضاء" التي عرضت على بوتين... فيديو
انطلقت، أمس الأربعاء، في قازان بطولة "ألعاب المستقبل" الدولية المتعددة الرياضات. وكان ضمن حضور حفل الافتتاح أيضًا من بين الزعماء الأجانب، رؤساء بيلاروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.
وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان وسوتشي، في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار المقبل. وهي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.
واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.
وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتًا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".