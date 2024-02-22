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https://sputnikarabic.ae/20240222/بعدسة-سبوتنيك-أجمل-لحظات-افتتاح-ألعاب-المستقبل-في-قازان-1086301392.html
بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
سبوتنيك عربي
بعدسة "سبوتنيك" أجمل لحظات في افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
2024-02-22T08:55+0000
2024-02-22T08:56+0000
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بطولة ألعاب المستقبل 2024
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وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان و سوتشي، في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار المقبل. وهي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتًا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".اقرأ أيضا - بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطابوقد يعجبك أيضا - "ولدت من جديد"...ميزات "البجعة البيضاء" التي عرضت على بوتين... فيديو
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بعدسة "سبوتنيك" أجمل لحظات في افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
بعدسة "سبوتنيك" أجمل لحظات في افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

08:55 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 22.02.2024)
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انطلقت، أمس الأربعاء، في قازان بطولة "ألعاب المستقبل" الدولية المتعددة الرياضات. وكان ضمن حضور حفل الافتتاح أيضًا من بين الزعماء الأجانب، رؤساء بيلاروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.
وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان و سوتشي، في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار المقبل. وهي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورحفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان.
حفل افتتاح بطولة ألعاب المستقبل في قازان. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول يتفقدون مناطق البطولة الدولية "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول يتفقدون مناطق البطولة الدولية &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول يتفقدون مناطق البطولة الدولية "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2023

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2023

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

تمثيل الدول المشاركة في حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترتدي ملابس بألوان العلم الروسي خلال عرض الدول المشاركة في حفل افتتاح دورة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

فتاة ترتدي ملابس بألوان العلم الروسي خلال عرض الدول المشاركة في حفل افتتاح دورة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
/
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فتاة ترتدي ملابس بألوان العلم الروسي خلال عرض الدول المشاركة في حفل افتتاح دورة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

"الكوسبلايرز" مشاركون يرتدون أزياء شخصيات الأنمي) قبل بدء حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

&quot;الكوسبلايرز&quot; مشاركون يرتدون أزياء شخصيات الأنمي) قبل بدء حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

"الكوسبلايرز" مشاركون يرتدون أزياء شخصيات الأنمي) قبل بدء حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء من فرق مختلفة يلتقطون صورة جماعية قبل حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

أعضاء من فرق مختلفة يلتقطون صورة جماعية قبل حفل افتتاح بطولة &quot;ألعاب المستقبل&quot; في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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أعضاء من فرق مختلفة يلتقطون صورة جماعية قبل حفل افتتاح بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان، روسيا، 21 فبراير 2024

وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.
واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.
وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتًا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".
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