https://sputnikarabic.ae/20240222/بعدسة-سبوتنيك-أجمل-لحظات-افتتاح-ألعاب-المستقبل-في-قازان-1086301392.html

بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

سبوتنيك عربي

بعدسة "سبوتنيك" أجمل لحظات في افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان

2024-02-22T08:55+0000

2024-02-22T08:55+0000

2024-02-22T08:56+0000

وسائط متعددة

قازان

روسيا

أخبار روسيا اليوم

بطولة ألعاب المستقبل 2024

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/16/1086301565_0:105:2825:1694_1920x0_80_0_0_54e11f7974ddd1e3086e9e71a2dd8d98.jpg

وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان و سوتشي، في الفترة من 21 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار المقبل. وهي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتًا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".اقرأ أيضا - بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطابوقد يعجبك أيضا - "ولدت من جديد"...ميزات "البجعة البيضاء" التي عرضت على بوتين... فيديو

قازان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بعدسة "سبوتنيك" أجمل لحظات في افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان