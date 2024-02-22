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https://sputnikarabic.ae/20240222/حزب-الله-يعلن-استهداف-13-موقعًا-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086297259.html
"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الخميس، أن عناصره "قصفوا أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وفي مستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم، وقصف موقع زبدين، ومستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".ولفت البيان إلى أنهم استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفي مستعمرة شوميرا، وفي مستعمرة أفيفيم، وقصفوا مبنيَين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهدفوا ثكنة زرعيت، وقصفوا مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيه".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية مما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

02:14 GMT 22.02.2024
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
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أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الخميس، أن عناصره "قصفوا أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وفي مستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم، وقصف موقع زبدين، ومستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
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أمس, 09:09 GMT
ولفت البيان إلى أنهم استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفي مستعمرة شوميرا، وفي مستعمرة أفيفيم، وقصفوا مبنيَين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهدفوا ثكنة زرعيت، وقصفوا مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيه".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية مما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
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