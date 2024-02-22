https://sputnikarabic.ae/20240222/رئيس-وزراء-المجر-لا-أحد-يؤمن-بقدرة-كييف-على-كسب-الصراع-1086305322.html
رئيس وزراء المجر: لا أحد يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع
رئيس وزراء المجر: لا أحد يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T09:36+0000
2024-02-22T09:36+0000
2024-02-22T09:36+0000
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وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".وبحسب صحيفة "Magyar Nemzet"، فإن أوربان أشار إلى أن الوضع الدولي في عام 2024 يمكن أن يتغير بشكل كبير بناءً على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقد صرح رئيس وزراء المجر، في أكثر من مناسبة، أن سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الأوروبيين العاديين، وأن التغييرات مطلوبة في بروكسل، وأن المجر، خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، سوف "تجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".واعترف رئيس الوزراء المجري أيضًا بأن لديه شعورًا بأن بعض قرارات بروكسل لم تكن مدفوعة بمصالح أوروبا، بل بمصالح الولايات المتحدة، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تكوين البرلمان الأوروبي من القادة الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم.
https://sputnikarabic.ae/20240211/أوربان-يتوقع-مستقبلا-مظلما-لأوكرانيا-ويكشف-عن-فشل-أوروبا-بدعم-كييف-1085962231.html
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العالم, الإتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, الإتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء المجر: لا أحد يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.
وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".
وأضاف أوربان: "الدعم الأوكراني له ثمن سياسي باهظ، المزارعون يتمردون في جميع أنحاء أوروبا، وبالتدريج لا أحد يؤمن بانتصار الأوكرانيين".
وبحسب صحيفة "Magyar Nemzet"، فإن أوربان أشار إلى أن الوضع الدولي في عام 2024 يمكن أن يتغير بشكل كبير بناءً على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقد صرح رئيس وزراء المجر، في أكثر من مناسبة، أن سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الأوروبيين العاديين، وأن التغييرات مطلوبة في بروكسل، وأن المجر، خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، سوف "تجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".
واعترف رئيس الوزراء المجري أيضًا بأن لديه شعورًا بأن بعض قرارات بروكسل لم تكن مدفوعة بمصالح أوروبا، بل بمصالح الولايات المتحدة، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تكوين البرلمان الأوروبي من القادة الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم.