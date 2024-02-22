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https://sputnikarabic.ae/20240222/صندوق-النقد-الدولي-روسيا-فاجأت-العالم-بقوة-نموها-الاقتصادي-في-ظل-العقوبات-1086319472.html
صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في ظل العقوبات
صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في ظل العقوبات
سبوتنيك عربي
صرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T16:43+0000
2024-02-22T16:49+0000
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وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه".وقالت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".وفي تقرير صدر في يناير الماضي، عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%.صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقعوقال الصندوق، في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي": "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، تشرين الأول(أكتوبر الماضي) لعام 2023". وفي 11 يناير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، إن "الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، ولكن على أساس نصيب الفرد. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".
https://sputnikarabic.ae/20240204/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-بنسبة-15-1085722928.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
العالم, روسيا, اقتصاد

صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في ظل العقوبات

16:43 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 16:49 GMT 22.02.2024)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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صرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت العالم بقوة نموها الاقتصادي في مواجهة العقوبات الدولية.
وقالت كوزاك خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه".
وأشارت كوزاك إلى أن مصادرة الغرب للأصول السيادية الروسية يحمل مخاطر على النظام النقدي الدولي.
وقالت: "تشمل المخاطر إمكانية التقاضي والانتقام والتهديدات للنظام النقدي الدولي".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي بنسبة 1.5%
4 فبراير, 09:08 GMT
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترف كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل مما توقعه الصندوق.
وفي تقرير صدر في يناير الماضي، عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%.
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل من المتوقع
وقال الصندوق، في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي": "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، تشرين الأول(أكتوبر الماضي) لعام 2023".
وفي 11 يناير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، إن "الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، ولكن على أساس نصيب الفرد. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".
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