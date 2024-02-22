https://sputnikarabic.ae/20240222/كم-عدد-الأوكرانيين-الذين-يريدون-تسوية-دبلوماسية-مع-موسكو-1086316272.html
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
سبوتنيك عربي
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
2024-02-22T14:47+0000
2024-02-22T14:47+0000
2024-02-22T14:49+0000
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ووفقاً لدراسة حديثة، فإن حصتهم تصل إلى أكثر من ثلثي السكان.شاهد أيضا - كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
كم عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو؟
14:47 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 14:49 GMT 22.02.2024)
تعرف من خلال الرسم البياني الآتي من "سبوتنيك" على عدد الأوكرانيين الذين يريدون تسوية دبلوماسية مع موسكو.
ووفقاً لدراسة حديثة، فإن حصتهم تصل إلى أكثر من ثلثي السكان.