https://sputnikarabic.ae/20240222/كم-عدد-العقوبات-التي-فرضت-على-روسيا-خلال-العامين-الماضيين-1086312078.html
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
سبوتنيك عربي
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
2024-02-22T13:26+0000
2024-02-22T13:26+0000
2024-02-22T13:26+0000
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في وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير/ شباط الجاري.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي، لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات (ضد روسيا)، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".وشددت روسيا مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.اقرأ أيضا - وكالات: المجر منعت الاتحاد الأوروبي من الموافقة على فرض عقوبات ضد روسيااقرأ أيضا - "لا بديل عن وجود روسيا"... سويسرا تناقش خطوات عقد مؤتمر للسلام مع أوكرانياوقد يعجبك أيضا - بوريل يتوقع موعد انتهاء الصراع الأوكراني
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
كم عدد العقوبات التي فرضت على روسيا خلال العامين الماضيين؟
تعرف على عدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها على روسيا الاتحادية خلال العامين الماضيين، من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
في وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا
. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير/ شباط الجاري.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن الدبلوماسي، لم يذكر اسمه: "كانت هناك "مشاكل كبيرة" في فرض العقوبات (ضد روسيا)، بما في ذلك الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة".
وشددت روسيا مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.