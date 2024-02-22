https://sputnikarabic.ae/20240222/لافروف-الدول-الغربية-لا-تريد-إجراء-حوار-جدي-بشأن-أوكرانيا-1086319296.html
لافروف: الدول الغربية لا تريد إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا
لافروف: الدول الغربية لا تريد إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T16:37+0000
2024-02-22T16:37+0000
2024-02-22T16:39+0000
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قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".وتابع: "وفيما يتعلق بمشكلة النظام النازي، الذي أعلن أن هدفه هو إبادة كل شيء روسي".وأضاف في حديثه عن احتمالات استئناف الحوار مع واشنطن حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي: "من المستحيل الآن استعادة الثقة عندما يتم إعلان روسيا كدولة معادية، وتهديد مباشر يجب تدميره وهزيمته استراتيجيا".وقال: "نحن مستعدون دائمًا للمفاوضات، ولا نرفض أي شيء أبدًا. لكن يجب أن نفهم أن المحادثة يجب أن تكون صادقة، وليس بالطريقة التي اعتادت عليها الولايات المتحدة".وأشار لافروف إلى أنه "لم تكن هناك مقترحات جادة من الأمريكيين، كان هناك نهج يقول، "حسنًا، لقد أوقفتم عمل معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ونعتقد أن هذا خطأ، لذلك دعونا نستأنف عمليات التفتيش، نريد أن نأتي إليكم ونرى كيف حالك، وفي أي حالة يتم الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية، لكن هذا لا يحدث".وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل أمس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وفبلها كوبا.
https://sputnikarabic.ae/20240221/لافروف-المسار-الأمريكي-تجاه-روسيا-لن-يتغير-1086273440.html
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روسيا, العالم
لافروف: الدول الغربية لا تريد إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا
16:37 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 16:39 GMT 22.02.2024)
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا.
قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".
وتابع: "وفيما يتعلق بمشكلة النظام النازي، الذي أعلن أن هدفه هو إبادة كل شيء روسي".
وأضاف في حديثه عن احتمالات استئناف الحوار مع واشنطن حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي: "من المستحيل الآن استعادة الثقة عندما يتم إعلان روسيا كدولة معادية، وتهديد مباشر يجب تدميره وهزيمته استراتيجيا".
وقال: "نحن مستعدون دائمًا للمفاوضات، ولا نرفض أي شيء أبدًا. لكن يجب أن نفهم أن المحادثة يجب أن تكون صادقة، وليس بالطريقة التي اعتادت عليها الولايات المتحدة".
وأشار لافروف إلى أنه "لم تكن هناك مقترحات جادة من الأمريكيين، كان هناك نهج يقول، "حسنًا، لقد أوقفتم عمل معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ونعتقد أن هذا خطأ، لذلك دعونا نستأنف عمليات التفتيش، نريد أن نأتي إليكم ونرى كيف حالك، وفي أي حالة يتم الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية، لكن هذا لا يحدث".
وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل أمس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وفبلها كوبا.