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https://sputnikarabic.ae/20240223/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-يغلقون-الطرقات-أمام-وفد-تل-أبيب-في-باريس-1086349349.html
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطرقات مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطرقات مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين ونشطاء آخرون أغلقوا حركة المرور على طريق "أيالون" السريع لمدة 40 دقيقة، مطالبين الحكومة... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T15:48+0000
2024-02-23T16:06+0000
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وذكرت تلك الوسائل، قائلة: "أغلقت العائلات ونشطاء آخرون حركة المرور لمدة 40 دقيقة تقريبا مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، وذهب وفد إسرائيلي إلى باريس، لمناقشة الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين".وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس المخابرات (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش اللواء نيتسان ألون".وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو قدم وثيقة بشأن سياسة إسرائيل المستقبلية بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة على مراحل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث أن إسرائيل ترفض طلب "حماس" بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطرقات مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل

15:48 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 23.02.2024)
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العلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
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أفادت وسائل إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين ونشطاء آخرون أغلقوا حركة المرور على طريق "أيالون" السريع لمدة 40 دقيقة، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية.
وذكرت تلك الوسائل، قائلة: "أغلقت العائلات ونشطاء آخرون حركة المرور لمدة 40 دقيقة تقريبا مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، وذهب وفد إسرائيلي إلى باريس، لمناقشة الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين".

ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى باريس، من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
إسرائيل ترسل وفدا إلى باريس لاستئناف مفاوضات صفقة الأسرى
أمس, 20:31 GMT
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس المخابرات (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش اللواء نيتسان ألون".

وأضاف الموقع أن "المجلس فوض الوفد بإجراء مفاوضات وعدم الاكتفاء بالإصغاء، كما كان عليه الحال في قمة القاهرة الأخيرة".

وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
غزة الشجاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
قمة ثانية في باريس لتبادل الأسرى.. هل تنجح في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟
أمس, 18:43 GMT
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو قدم وثيقة بشأن سياسة إسرائيل المستقبلية بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة على مراحل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث أن إسرائيل ترفض طلب "حماس" بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
بعد 140 يوما على "طوفان الأقصى".. نتنياهو يقدم رؤيته "لليوم التالي" للحرب
06:50 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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